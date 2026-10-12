"Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

"Тази зима, ако Русия не се съгласи на спиране на огъня по енергийни обекти, ще отговорим". Това обеща украинският президент Володимир Зеленски по време на видеоконферентно включване на Варшавския форум за сигурност, където водеща роля има НАТО. По думите му, обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие може наистина да проработи – ОЩЕ: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

Zelensky: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond. https://t.co/yux08SC0yu — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Работи ли сега примирието? НЕ

От думите на Зеленски (и не само) отговорът явно е "не". Не знаехме, че ще има примирие, научихме го от медиите. Помислих, че американците са говорили с руснаците – няма значение от формата, за нас е важно да има ток, обясни той. И многозначително заяви: "Веднага след публикацията на Тръмп в Truth Social Русия обстреля нарочно наш ТЕЦ в Харков, причинявайки щети на нашата енергийна система. Ясно е, че Путин не чете Truth Social. Имаше нарушения от руска страна на обявеното от президента Тръмп. Благодарни сме на Америка и подкрепяме идеята за енергийно примирие. Сега Русия трябва също да покаже, че се съгласява с това енергийно примирие". Зеленски добави, че Украйна е готова да подпише гаранции за сигурност, ако американците искат, стига тези гаранции да осигуряват следното: Русия спазва евентуалното примирие - ОЩЕ: Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Zelensky: We learned about Trump's energy ceasefire from the media. https://t.co/blCwNL8qBw — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Zelensky: Immediately after Trump's Truth Social post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It's clear that Putin does not read Truth Social. https://t.co/7YLU9TlrgD — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Zelensky: There were Russian violations of the energy ceasefire announced by Trump. https://t.co/qrXHqRxJPN — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Zelensky: We support the idea of an energy ceasefire, and now Russia must also show that it agrees to this energy ceasefire. https://t.co/u5BEoLG5v5 — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Зеленски не изневери на своята много точна непостижима за друг хапливост: "Защо Америка да не сключи дизелова сделка с Украйна? Ние влияем дали тези (руски) кораби плават, ние определяме дали руските рафинерии работят. За нас е важно да има ток – ако могат да гарантират сигурността на ел. мрежата ни, няма да отговаряме (с удари) по тяхната дизелова инфраструктура". Припомняме, че Axios публикува материал за енергийното примирие – според него идеята на примирието е да не се удрят само рафинериите от двете страни, което обаче всъщност представлява абсолютен подарък само за Русия, ПРИПОМНЕТЕ СИ ЗАЩО: Подлостта на Тръмп: Не си удряйте само рафинериите, но Украйна има едва една

Zelensky: Why doesn't America conclude a diesel deal with Ukraine? We're influencing whether these ships are moving. We define whether the refineries are working. https://t.co/klXzuXmQAB — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Нещо повече – военновременният ръководител на Житомирска област Виталий Бунечко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че тази нощ под руски обстрел са попаднали обекти на жп и енергийната инфраструктура в община Коростен. "В резултат на атаките са възникнали пожари, които пожарникарите бързо са потушили. Поради заплахата от повторни атаки, специалистите на Държавната служба за извънредни ситуации са били принудени да се оттеглят на безопасни места и след това да се върнат на работа", добавя Бунечко.

Европейският външен министър Кая Калас също констатира явно очевидното, което руската пропаганда непрекъснато се мъчи да заглуши: Путин спира войната и няма нужда да се стреля по рафинерии. САЩ са най-големият ни съюзник, но за да спре войната, трябва да се окаже още натиск върху Русия, добави тя и то с уточнение, че САЩ сега не помага на ЕС да се усили натискът върху Кремъл да спре войната – ОЩЕ: Най-мащабният удар срещу Русия: ЕС прие нови санкции срещу военната индустрия

EU's Kaja Kallas: All these attacks on refineries would not be necessary if the war were over. https://t.co/ZIw8mhB0Si — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

The EU has approved its 22nd package of sanctions against Russia — the largest in recent years According to Kaja Kallas, this is the biggest expansion of the sanctions list since 2022. The restrictions target 826 legal entities and 743 individuals linked to Russia’s military-industrial complex. More than half of the new sanctions are related to the production of ballistic missiles. The EU hopes to make Russian weapons production slower, more difficult and more expensive. The sanctions will also target 77 officials who ran for the State Duma in the occupied territories of Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Полска подкрепа

Полският премиер Доналд Туск беше също много язвителен явно по адрес на Тръмп: "Всеки, който, поради предателство, глупост или пари, иска да отслаби Украйна в защитата ѝ срещу руската агресия, действа директно срещу собствената си нация, сигурността на собствената си страна и нейния суверенитет". Той директно направи паралел как през Втората световна война Нацистка Германия и пропагандата ѝ направили всичко възможно да посочат Полша за виновна да има война – сега същото прави Путинова Русия с Украйна. Тревожното е, че това почва да се промъква като говорене и в някои европейски държави, каза Туск и добави, че Русия иска да преобърне реда в Европа и пак да доминира на Стария континент както преди 1989 година (Източна Европа и Варшавският договор). "Никой не иска ескалация, искаме мир. Пътят към мир не минава през слабост, а да спреш агресора с всички възможно средства", добави той.

Polish PM Donald Tusk: Anyone who, for reasons of betrayal, stupidity or money, wants to weaken Ukraine in its defense against Russian aggression is acting directly against their own nation, the security of their own country and its sovereignty. https://t.co/DNzCMzIf1W — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Polish PM Donald Tusk on Ukraine: We have very vivid memories of World War II here in Poland. We remember very well how Nazi propaganda tried to convince Europe and the world that it was Poland that was responsible for German aggression. Today, we hear exactly the same from Moscow and, unfortunately, more and more often in some of our capitals. — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Polish PM Donald Tusk: Russia wants to dominate Ukraine, and we know that it will not stop there. Russia wants to reshape the security architecture in Europe. Let's call it what it is. Russia wants to destroy the existing security architecture in Europe so that Russian dominance can return to what it was before 1989. — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Polish PM Donald Tusk: Nobody wants escalation and war. We are all dreaming of peace. The road to peace is not through weakness. It is through stopping the aggressor by all means available. https://t.co/X6hERwKKIw — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

По въпроса с пропагандата от Русия, Зеленски иронично каза, че след като украинските далекобойни дронове поразиха дейта центровете на "Яндекс", изведнъж в социалните мрежи езикът на омраза и провокациите се ограничили доста и доста ботове изчезнали. Ясно откъде идват, добави той – ОЩЕ: Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

Zelensky: When our strikes reached Yandex data centers, there was less hate, less division, and fewer provocations on social media. Because there were fewer bots, it's pretty clear where those bots were coming from. https://t.co/JPpqeWHZhJ — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

А за отношенията между Украйна и Полша, Зеленски каза: "Украйна и Полша са естествени съюзници и когато сме заедно, Русия няма шанс":

Zelensky: Ukraine and Poland are natural allies, and when we stand together, Russia has no chance. https://t.co/TqjKr7WS3N — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026