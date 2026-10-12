Спорт:

"Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

12 октомври 2026, 12:39 часа 1448 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

"Тази зима, ако Русия не се съгласи на спиране на огъня по енергийни обекти, ще отговорим". Това обеща украинският президент Володимир Зеленски по време на видеоконферентно включване на Варшавския форум за сигурност, където водеща роля има НАТО. По думите му, обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие може наистина да проработи – ОЩЕ: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

Работи ли сега примирието? НЕ

От думите на Зеленски (и не само) отговорът явно е "не". Не знаехме, че ще има примирие, научихме го от медиите. Помислих, че американците са говорили с руснаците – няма значение от формата, за нас е важно да има ток, обясни той. И многозначително заяви: "Веднага след публикацията на Тръмп в Truth Social Русия обстреля нарочно наш ТЕЦ в Харков, причинявайки щети на нашата енергийна система. Ясно е, че Путин не чете Truth Social. Имаше нарушения от руска страна на обявеното от президента Тръмп. Благодарни сме на Америка и подкрепяме идеята за енергийно примирие. Сега Русия трябва също да покаже, че се съгласява с това енергийно примирие". Зеленски добави, че Украйна е готова да подпише гаранции за сигурност, ако американците искат, стига тези гаранции да осигуряват следното: Русия спазва евентуалното примирие - ОЩЕ: Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Зеленски не изневери на своята много точна непостижима за друг хапливост: "Защо Америка да не сключи дизелова сделка с Украйна? Ние влияем дали тези (руски) кораби плават, ние определяме дали руските рафинерии работят. За нас е важно да има ток – ако могат да гарантират сигурността на ел. мрежата ни, няма да отговаряме (с удари) по тяхната дизелова инфраструктура". Припомняме, че Axios публикува материал за енергийното примирие – според него идеята на примирието е да не се удрят само рафинериите от двете страни, което обаче всъщност представлява абсолютен подарък само за Русия, ПРИПОМНЕТЕ СИ ЗАЩО: Подлостта на Тръмп: Не си удряйте само рафинериите, но Украйна има едва една

Нещо повече – военновременният ръководител на Житомирска област Виталий Бунечко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че тази нощ под руски обстрел са попаднали обекти на жп и енергийната инфраструктура в община Коростен. "В резултат на атаките са възникнали пожари, които пожарникарите бързо са потушили. Поради заплахата от повторни атаки, специалистите на Държавната служба за извънредни ситуации са били принудени да се оттеглят на безопасни места и след това да се върнат на работа", добавя Бунечко.

Европейският външен министър Кая Калас също констатира явно очевидното, което руската пропаганда непрекъснато се мъчи да заглуши: Путин спира войната и няма нужда да се стреля по рафинерии. САЩ са най-големият ни съюзник, но за да спре войната, трябва да се окаже още натиск върху Русия, добави тя и то с уточнение, че САЩ сега не помага на ЕС да се усили натискът върху Кремъл да спре войната – ОЩЕ: Най-мащабният удар срещу Русия: ЕС прие нови санкции срещу военната индустрия

Полска подкрепа

Полският премиер Доналд Туск беше също много язвителен явно по адрес на Тръмп: "Всеки, който, поради предателство, глупост или пари, иска да отслаби Украйна в защитата ѝ срещу руската агресия, действа директно срещу собствената си нация, сигурността на собствената си страна и нейния суверенитет". Той директно направи паралел как през Втората световна война Нацистка Германия и пропагандата ѝ направили всичко възможно да посочат Полша за виновна да има война – сега същото прави Путинова Русия с Украйна. Тревожното е, че това почва да се промъква като говорене и в някои европейски държави, каза Туск и добави, че Русия иска да преобърне реда в Европа и пак да доминира на Стария континент както преди 1989 година (Източна Европа и Варшавският договор). "Никой не иска ескалация, искаме мир. Пътят към мир не минава през слабост, а да спреш агресора с всички възможно средства", добави той.

По въпроса с пропагандата от Русия, Зеленски иронично каза, че след като украинските далекобойни дронове поразиха дейта центровете на "Яндекс", изведнъж в социалните мрежи езикът на омраза и провокациите се ограничили доста и доста ботове изчезнали. Ясно откъде идват, добави той – ОЩЕ: Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

А за отношенията между Украйна и Полша, Зеленски каза: "Украйна и Полша са естествени съюзници и когато сме заедно, Русия няма шанс":

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп НАТО Доналд Туск интернет тролове руска пропаганда Володимир Зеленски война Украйна ток Украйна украинска енергетика гаранции за сигурност Украйна примирие Украйна руски рафинерии енергийно примирие Варшавски форум за сигурност
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес