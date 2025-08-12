Войната в Украйна:

Глоба на цената на два билета грози Ryanair, ако има дискриминация срещу детето в инвалидна количка

12 август 2025, 09:14 часа 248 прочитания 0 коментара
Глоба от 200 до 2 000 лв. грози авиокомпанията "Ryanair", ако се установи, че има дискриминация срещу детето в инвалидна количка, което беше свалено от самолет заради инвалидната му количка. Случаят придоби широк обществен отзвук. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация. Според нея е по-важна моралната оценка, която компания може да понесе - тя ще бъде негативна.

"Съставът ще се произнесе по антидискриминационното законодателство - ако има такива, ще бъдат наложени наказания - глоба за физическо лице и имуществена санкция за юридическо лице", обясни председателката на комисията Елка Божкова в ефира на Нова телевизия. 

"Трябва да се изяснят фактите и обстоятелства по преписката. На мен ми се стори, че това представлява форма на дискриминация", каза Божкова и поясни, че предвид ситуацията има някакво неравно третиране на едно и също лице.

Припомняме, че Комисията за защита от дискриминация се самосезира за случая със сваленото дете с инвалидна количка от самолет на авиокомпанията "Ryanair". Семейството е било свалено преди полет до Тулуза през Бергамо. Причината - количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

От авиокомпанията, извършила полета съобщиха, че "по съображения за безопасност геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани".

Виолета Иванова Отговорен редактор
