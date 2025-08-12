Глоба на цената на два билета грози Ryanair, ако има дискриминация срещу детето в инвалидна количка

Глоба от 200 до 2 000 лв. грози авиокомпанията "Ryanair", ако се установи, че има дискриминация срещу детето в инвалидна количка, което беше свалено от самолет заради инвалидната му количка. Случаят придоби широк обществен отзвук. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация. Според нея е по-важна моралната оценка, която компания може да понесе - тя ще бъде негативна.

"Съставът ще се произнесе по антидискриминационното законодателство - ако има такива, ще бъдат наложени наказания - глоба за физическо лице и имуществена санкция за юридическо лице", обясни председателката на комисията Елка Божкова в ефира на Нова телевизия.

"Трябва да се изяснят фактите и обстоятелства по преписката. На мен ми се стори, че това представлява форма на дискриминация", каза Божкова и поясни, че предвид ситуацията има някакво неравно третиране на едно и също лице.

Припомняме, че Комисията за защита от дискриминация се самосезира за случая със сваленото дете с инвалидна количка от самолет на авиокомпанията "Ryanair". Семейството е било свалено преди полет до Тулуза през Бергамо. Причината - количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

От авиокомпанията, извършила полета съобщиха, че "по съображения за безопасност геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани".