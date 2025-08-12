Обстановката по границите ни: Има ли тапи и задръствания

На границата със Сърбия е интензивен трафикът за леки автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ на вход и изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), цитирани от БТА. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа. На границата с Румъния движението на граничните пунктове е нормално. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Още: Още реформи в АПИ: Нова дирекция за ситуационен център и управление на трафика

Нормално е движението на границата с Република Северна Македония. От „Гранична полиция“ напомнят, че бе възстановено движението през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки.

Ремонти в Гърция

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Турция. Преминаването е спокойно, без задръствания и тапи. Няма образувани колони от автомобили.

Още: След влизането ни в Шенген: Кресна се оплаква от последиците с трафика

Снимка АПИ

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, посочиха българските гранични власти.

Шофиращите в южната ни съседка да избягват тези отсечки. Посочени са обходни маршрути.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Още: Голяма тапа се образува на АМ "Тракия" на излизане от София (СНИМКИ)