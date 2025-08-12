Войната в Украйна:

Горяха стари казарми, подпалвачът е задържан

12 август 2025
Горяха стари казарми във Велико Търново, подпалвачът е задържан. Потушен е пожарът в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, който се е разразил тази нощ, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, цитирани от БТА. Огънят е овладян и изгасен само за час и половина. Той е запален от човек в старите бракувани казарми, като извършителят е установен и задържан. В борбата с огъня са участвали шест пожарни коли и 24-ма огнеборци.

На мястото на пожара са били кметът на Велико Търново Даниел Панов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар инженер Красимир Кръстев, главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, както и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Горя борова гора

В края на юли пожар обхвана гористата местност между великотърновските квартали „Чолаковци“ и „Бузлуджа“, а впоследствие подпалвачът беше задържан.

Припомняме, че тогава огънят пламна малко след полунощ в жилищен квартал на Велико Търново. Сигнал за бедствието бе подаден около 2 часа в оперативния център. Огнената стихия бе обхванала борова гора в квартал "Чолаковци". Жителите на Велико Търново бяха предупредени със системата BG- ALERT.

На среща вчера кметът Панов и областният управител Ликоманова-Мутафчиева поставиха сред акцентите в съвместната работа на общинската и областната администрация мерките за превенция на пожари.

Спасиана Кирилова
