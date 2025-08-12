Първи покани за среща в "Диви и красиви": Ето кои са участниците в шоуто (СНИМКИ)

Романтичното риалити "Диви и красиви" официално даде старт на своя втори сезон. Водещата Маги Томова, която познаваме от "Ергенът" 3, посрещна седемте жени и седемте мъже, които смело се впускат в приключението, за да открият сродната си половинка. Дали това ще се случи, тепърва предстои да разберем, като проследим следващите епизоди. Снимките се реализират на брега на нос Калиакра, като в началото дамите бяха настанени в уютна луксозна вила, а мъжете отседнаха в по-скромна обстановка, която повече участници определиха като "конюшня".

Така изненадите започнаха още в самото начало - в първата седмица жените и мъжете ще живеят отделно те ще общуват единствено чрез срещи на сляпо, за да се опознаят на емоционално ниво и да не наблягат на физическото привличане.

Жените

Първата дама, която влиза в "Палата на Любовта" е Ренета, която се определя за морско момиче. Животът я е научил да бъде силна, но мечтите ѝ остават крехки. Ренета вярва, че понякога трябва да се предадеш на чувствата, за да победиш в любовта.

Ивелина е успешна маркетинг специалистка, която не е загубила вярата си в любовта. В живота си е независима и самостоятелна жена, но има нужда от човек, с който заедно да вървят ръка за ръка по пътя към успеха и създаването на здраво семейство.

Евгения - една щура и непредвидима врачанка, която знае какво иска от живота. Нейната мисия е да открие онзи, който ѝ покаже, че приказките са реалност.

Сузана - жена, майка, вдъхновение. Тя е тук, за да даде шанс за ново начало в любовта.

Джулия - млада, амбициозна, борбена и пълна с живот. Обича силните емоции и мечтае за мъж, който ще поеме високото и темпо.

Елена - нежна, бляскава и уверена. Тя е класическа красавица със съвременно мислене. Елена не търси перфектният мъж до себе си, а истинският.

Ванеса е успешна бизнес дама, която сама изгражда кариерата си в Швейцария. Тя знае какво означава да поемаш рискове, а сега е готова да заложи сърцето си в играта на любовта.

Тя имаше възможността да се запознае с 6 от мъжете и избра Марио за свой фаворит, който да покани на среща.

Мъжете

Стоян е самотен баща, който винаги иска да дава добър пример за сина си. За него никога не е късно да срещнеш любовта. Играе честно, но винаги за победа.

Божин е мъж, който усеща света по-силно от останалите. Понякога мислите му летят толкова далеч, че се губи в тях, но в сърцето си винаги има място за онази, която ще го върне в настоящето с една усмивка.

Радо е млад предприемач. В бизнеса е амбициозен, в любовта – безмилостен чаровник. Знае, че и двете искат увереност и малко риск.

Марсел е твърд като скала отвън, но с меко сърце отвътре. Той е постигнал всичко в живота, единственото, което му липсва, е жена, която да отключи истинските му чувства.

Николай е артист, който живее в ритъма на емоциите си. Не претегля всяка стъпка, а се оставя на чувствата да го водят – защото най-красивите истории се раждат, когато не мислиш твърде много.

Марио – актьор, който вижда света като сцена, но играе по свои правила. Обича да мисли различно, да търси нови гледни точки и да изненадва – и себе си, и хората около него.“

Николай е модел, който остави Барселона, за да се върне в Перник в името на любовта. Не успя да я задържи, но все още вярва в онези сакрални връзки и чисти емоции, каквито хората са преживявали преди 50 години.

Той имаше възможността да опознае шест от дамите, като след разговора си с тях избра да покани Ивелина на романтична първа среща.

Снимки: Диви и красиви/Facebook