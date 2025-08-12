Войната в Украйна:

Джорджина каза "ДА!": Кристиано Роналдо се сгоди (СНИМКА)

12 август 2025, 09:07 часа 0 коментара
Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. Тя съобщи новината в социалните мрежи заедно със снимка на огромен пръстен, като написа "Да. В този и във всички мои животи" на родния си испански език. Не бяха споделени повече подробности, но е очевидно, че става дума за официален годеж. Роналдо, който е най-следваният човек в Instagram, все още не е направил коментар за тази нова стъпка в живота му.

Двойката е заедно от девет години, след като се запознават в магазин на Gucci в Мадрид, където работи Родригес. По това време той играе в испанския клуб Реал Мадрид. играчът на Португалия и Ал Насър има общо пет деца, две от които са именно от Родригес. Най-малката им дъщеря Бела се ражда през април 2022 г. заедно с едно момченце, което се ражда мъртво. Родригес помага за отглеждането и на другите три деца на Роналдо.

31-годишната красавица и секссимвол, която участва в собственото си риалити шоу на Netflix "Аз съм Джорджина", по-рано адресира спекулациите около годежния си статус. В предаването тя каза, че приятелите ѝ "винаги се шегуват със сватбата". "Откакто излезе песента на Дженифър Лопес "Пръстенът или кога", те започнаха да ми я пеят. И добре, това не зависи от мен", добави тя.

Снимка: Getty Images

Известни лица, сред които Ким Кардашиян, харесаха съобщението за годежа в социалните мрежи. Пиърс Морган, който интервюира Роналдо през 2022 г., им пожела "толкова много успехи в брака, колкото той има на футболния терен!" Известната гримьорка Шарлот Тилбъри коментира, че това е "приказна новина". Лорън Санчес-Безос, която се омъжи за основателя на Amazon Джеф Безос през юни, заяви, че е "толкова щастлива" за двойката.

Нова глава, същата страст

Семейството в момента живее в столицата на Саудитска Арабия Рияд, където Роналдо играе за Ал Насър. Той се присъедини към клуба през декември 2022 г. срещу годишна заплата, за която се съобщава, че е 177 млн. паунда (238 млн. долара). През юни 2025 г. беше обявено, че договорът на 40-годишния футболист е удължен до 2027 г. след спекулации, че се готви да се пенсионира.

В публикация в X Роналдо написа: "Започва нова глава. Същата страст, същата мечта. Да създадем история заедно."

Яна Баярова
