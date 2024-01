Американец начело в руския цинизъм след цивилните жертви при поредния удар (ВИДЕА)

Руската версия е, че е стреляно с "далекобойно високоточно оръжие и безпилотни летателни апарати по предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна" в Киев и предградията му.

ОЩЕ: Жертви в Украйна след нова ракетна атака, Русия сама разруши свое село (ВИДЕО)

В тон с руското удовлетворение и задоволство е и реакцията на американския блогър Скот Ритър - добре известен сред путинофилските дами и господа, който побърза да изрази и своята радост от смъртоносната руска атака.

American "expert" Scott Ritter, on whom Russian propaganda actively relies, rejoices at the missile strikes against civilians in Kyiv and the deaths of women and children. pic.twitter.com/PHRWySJhC8