Държавните имоти, есенната сесия и бюджетът в евро: Говори Наталия Киселова

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това коментира пред БТА председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова след като днес президентът Румен Радев обяви, че правителството разпродава държавата, заради списъка с държавни имоти. Припомняме, че тази тема притеснява и опозицията от ПП-ДБ, които алармираха за продажбата на 4400 държавни имота. Нещо, което по-късно правителството отрече и предложи въпросната програма за имотите да бъде разгледана и одобрена от парламента.

Първият бюджет в евро

Киселова коментира и подготовката на първия бюджет на България в евро, като отбеляза, че Законът за държавния бюджет по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент.

"Тъй като това е част от бюджетната процедура, очакванията са да бъде внесен, както е предвидено по правилата", отбеляза тя посочи, че очаква бюджетът да бъде внесен през есента и да бъде приет преди да настъпи новата финансова година, така че всичко да бъде по правилата на Закона за публичните финанси. ОЩЕ: Президентът разбуни духовете: Кой как му отговори (ОБОБЩЕНИЕ)

Есенната сесия на парламента

По думите й бюджетът ще е една от най-важните задачи през есенната сесия на парламента.

"Другата основна задача е да продължим с усилията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да могат да бъдат получени следващи траншове", добави Киселова. Тя посочи, че друга важна задача през предстоящата сесия е да бъдат решени онези проблеми, които са във фокуса на ежедневието на гражданите.

На въпрос има ли опасност България да загуби средства по ПВУ, председателят на Народното събрание посочи, че усилията на правителството на Росен Желязков показват, че не се губят, а по-скоро се спасяват средства по ПВУ. ОЩЕ: Киселова: Амбицията е за по-дълъг мандат, да не кажа пълен