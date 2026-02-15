Лайфстайл:

Докато пресича границата: Задържаха бивш украински министър, замесен в корупционния скандал с "Енергоатом"

15 февруари 2026, 14:18 часа 271 прочитания 0 коментара
Докато пресича границата: Задържаха бивш украински министър, замесен в корупционния скандал с "Енергоатом"

В нощта на 15 февруари украинският бивш министър на енергетиката и правосъдието Герман Галущенко (Херман Халущенко) е бил задържан при опит да пресече границата и да напусне страната, съобщава "Украинска правда" въз основа на информация от източник "в политическите кръгове". Посочва се, че той е бил свален от влака. Галущенко бе освободен от държавния си пост заради корупционния скандал около "Енергоатом", в който основна фигура бе бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич.

Още: Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Източникът на "Украинскка правда" добавя, че граничните служители са получили искане от НАБУ (Националното антикорупционно бюро) и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) относно Галущенко – да се сдобият с информация, в случай че той се опита да пресече границата. Тази практика се използва, ако дадено лице е замесено в наказателни дела.

Впоследствие от НАБУ потвърдиха. „Приоритетните разследващи действия продължават, като се извършват в съответствие с правните изисквания и одобрението на съда. Подробности ще бъдат предоставени по-късно“, обяви бюрото в Telegram.

Още: Имало е опит за убийството на главния обвиняем за корупционния скандал "Мидас" в Украйна: Твърдение на украински олигарх

Снимка: Герман Галущенко (вляво), Getty Images

Предисторията

На сутринта на 10 ноември стана известно, че Националното антикорупционно бюро на Украйна провежда претърсвания в домовете на бизнесмена Тимур Миндич и тогавашния министър на правосъдието Герман Галущенко. В същото време се разбра, че Миндич е избягал в чужбина няколко часа преди претърсванията. Миндич е бивш бизнес партньор на Володимир Зеленски. Той е съсобственик на продуцентската компания на президента „Квартал 95“.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същия ден Националното антикорупционно бюро на Украйна обяви, че е разкрило мащабна корупционна схема за присвояване на средства в енергийния сектор, и публикува аудиозаписи на разговори между лицата, замесени в случая.

Още: Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

В записите се споменават хора, идентифицирани с следните прякори - „Карлсон“, „Професорът", „Тенорът“ и „Ракетата“, които според твърденията прикриват имената на следните лица:

  • „Карлсон“ – Тимур Миндич – бизнесмен и съсобственик на студио „Квартал 95“, сътрудник на президента Володимир Зеленски;
  • „Професорът“ – Герман Галущенко – тогава министър на правосъдието и бивш министър на енергетиката;
  • „Тенорът“ – Дмитро Басов – изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на АД „НАЕК Енергоатом“;
  • „Ракетата“ – Игор Миронюк – бивш съветник на Халущенко, когато той заемаше поста министър на енергетиката. Преди това Миронюк е бил и помощник на украинския бивш депутат Андрий Деркач, който от 2024 г. е руски сенатор.

Антикорупционното бюро съобщи, че групата е събирала подкупи от изпълнителите на държавната компания „Енергоатом“ в размер на 10–15 % от стойността на всеки договор.

Още: Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Украйна война Украйна Енергоатом корупция Украйна Герман Галушченко украинска енергетика Тимур Миндич операция Мидас
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес