Докато пресича границата: Задържаха бивш украински министър, замесен в корупционния скандал с "Енергоатом"

В нощта на 15 февруари украинският бивш министър на енергетиката и правосъдието Герман Галущенко (Херман Халущенко) е бил задържан при опит да пресече границата и да напусне страната, съобщава "Украинска правда" въз основа на информация от източник "в политическите кръгове". Посочва се, че той е бил свален от влака. Галущенко бе освободен от държавния си пост заради корупционния скандал около "Енергоатом", в който основна фигура бе бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич.

Източникът на "Украинскка правда" добавя, че граничните служители са получили искане от НАБУ (Националното антикорупционно бюро) и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) относно Галущенко – да се сдобият с информация, в случай че той се опита да пресече границата. Тази практика се използва, ако дадено лице е замесено в наказателни дела.

Впоследствие от НАБУ потвърдиха. „Приоритетните разследващи действия продължават, като се извършват в съответствие с правните изисквания и одобрението на съда. Подробности ще бъдат предоставени по-късно“, обяви бюрото в Telegram.

Снимка: Герман Галущенко (вляво), Getty Images

Предисторията

На сутринта на 10 ноември стана известно, че Националното антикорупционно бюро на Украйна провежда претърсвания в домовете на бизнесмена Тимур Миндич и тогавашния министър на правосъдието Герман Галущенко. В същото време се разбра, че Миндич е избягал в чужбина няколко часа преди претърсванията. Миндич е бивш бизнес партньор на Володимир Зеленски. Той е съсобственик на продуцентската компания на президента „Квартал 95“.

Същия ден Националното антикорупционно бюро на Украйна обяви, че е разкрило мащабна корупционна схема за присвояване на средства в енергийния сектор, и публикува аудиозаписи на разговори между лицата, замесени в случая.

В записите се споменават хора, идентифицирани с следните прякори - „Карлсон“, „Професорът", „Тенорът“ и „Ракетата“, които според твърденията прикриват имената на следните лица:

„Карлсон“ – Тимур Миндич – бизнесмен и съсобственик на студио „Квартал 95“, сътрудник на президента Володимир Зеленски;

„Професорът“ – Герман Галущенко – тогава министър на правосъдието и бивш министър на енергетиката;

„Тенорът“ – Дмитро Басов – изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на АД „НАЕК Енергоатом“;

„Ракетата“ – Игор Миронюк – бивш съветник на Халущенко, когато той заемаше поста министър на енергетиката. Преди това Миронюк е бил и помощник на украинския бивш депутат Андрий Деркач, който от 2024 г. е руски сенатор.

Антикорупционното бюро съобщи, че групата е събирала подкупи от изпълнителите на държавната компания „Енергоатом“ в размер на 10–15 % от стойността на всеки договор.

