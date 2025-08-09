Войната в Украйна:

ЦСКА 1948 взел най-добрите крайни защитници в Черна гора срещу само 270 000 евро

09 август 2025, 17:56 часа 382 прочитания 0 коментара
ЦСКА 1948 е привлякъл най-добрите крайни защитници в първенството на Черна гора срещу едва 270 000 евро, което се равнява на малко над 540 хиляди лева. Става въпрос за десния бек Драган Гривич, както и за неговия колега Огнен Гашевич, който действа по левия фланг на отбраната. Това разкри треньорът на местния Будучност Подгорица Ненад Лалатович пред местните медии.

ЦСКА 1948 взе Гривич и Гашевич от Будучност 

Както е известно, преди дни от ЦСКА 1948 обявиха официално привличането на 29-годишния Драган Гривич, който се присъедини към тима от Бистрица именно от състава на Будучност Подгорица. Вчера пък финансовият благодетел на „червените“ Цветомир Найденов разкри, че столичани ще вземат и левия бек на черногорците – Огнен Гашевич.

Треньорът на клуба от Подгорица Ненад Лалатович поздрави българския бизнесмен за двата трансфера като бе категоричен, че именно Драган Гривич и Огнен Гашевич са най-добрите крайни защитници в местното първенство.

"Браво на него" 

„Не знам къде е Огнен Гашевич. Първо ми каза, че остава в отбора, после го нямаше. Не взе участие в последните две тренировки. Поздравления за боса на ЦСКА, познавам го човека. Той взе двамата най-добри бека в черногорската лига за 270 000 евро. Браво на него“, заяви Ненад Лалатович пред медиите в Черна гора.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Черна гора ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов Будучност
