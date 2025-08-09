Основната трансферна цел на Ливърпул "не е за продажба"

Трансферната сага около Александър Исак продължава. Както е известно, нападателят на Нюкасъл е сериозно спряган за трансфер в Ливърпул. "Свраките" вече отхвърлиха една оферта на шампионите, възлизаща на 110 милиона паунда. Малко след това шведът бе изключен от отборните занимания и бе принуден да тренира сам, докато бъдещето му не се изясни. Исак е категоричен, че иска да премине на "Анфийлд".

В Нюкасъл са категорични, че не искат да продават Исак това лято

По последна информация обаче Нюкасъл възпрепятства трансфера на шведа. Според Telegraph, Исак е бил информиран, че няма да бъде продаден в знак на неподчинение от страна на саудитските собственици на клуба. Твърди се, че той е останал ядосан от решението и няма да играе за Еди Хау, докато не приеме факта, че трансферът му това лято няма да се осъществи. Саудитският публичен инвестиционен фонд (PIF) остава непоколебим в позицията си, че Исак не е за продажба през целия трансферен прозорец. Ливърпул е бил наясно с твърдата позиция на клуба, когато е решил да направи оферта от 110 милиона паунда.

Исак остава извън състава на "свраките" засега

В резултат на това мениджърът Хау е наредил на Исак да тренира отделно от групата в условията на несигурност около бъдещето му. Тимът замина на предсезонно турне в Азия в отсъствието на нападателя, за когото се каза, че е получил някаква травма. Той обаче пътува до Испания, където тренира на базата на бившия си клуб Реал Сосиедад. Оттогава той се е върнал в тренировъчния център на "свраките", но все още не работи с останалата част от отбора.

В петък Хау категорично заяви, че в момента не може да включи Исак в тренировките на отбора. Междувременно ръководството работи усилено по привличането на нов нападател. Въпреки това се говори, че клубът ще запази позицията си относно Иска, дори и да осъществи трансфер на още един голмайстор. Нюкасъл все още не е наложил дисциплинарни мерки срещу Исак, като се предполага, че се надяват да го реинтегрират в отбора, след като димът се разсее.

ОЩЕ: Арне Слот е щастлив със селекцията на Ливърпул и без Александър Исак - и потвърди кой си тръгва от "Анфийлд"