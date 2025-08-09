ЦСКА назначава бивш играч на Левски за заместник на Пауло Нога?

Ръководството на ЦСКА продължава да работи по привличането на нов спортен директор. Както е известно, преди дни Пауло Нога се оттегли от поста. Португалецът посочи слабия старт на сезона като основна причина за решението си да си тръгне от клуба. "Армейците" спечелиха едва две точки в първите три кръга от Първа лига. В Борисовата градина решиха да не прибързват с избора са и внимателно да разгледат различните опции.

ЦСКА има фаворит за нов спортен директор

Сред спряганите за следващ спортен директор на "армейците" са Стойчо Младенов, Методи Томанов, Пламен Марков и Бойко Величков. По последна информация, клубът има фаворит за поста измежду четиримата. Става въпрос за Бойко Величков, пише Corner.dir.bg. Според информацията той вече е водил разговори с ръководството и може съвсем скоро да бъде назначен на позицията.

Бойко Величков започва кариерата си в академията на ЦСКА, от която си проправя път към първия отбор. Той изиграва само 17 мача с червената фланелка, преди през лятото на 1996 година да подпише с вечния съперник Левски. След приключване на активната си кариера става треньор, като е асистент във Вихрен Сандански, а впоследствие води Чавдар Бяла Слатина и Локомотив Мездра. В периода 2012-2013 г. е спортен директор в Локомотив София. После става и треньор на Ботев Враца.

За последно Величков изпълнява ролята на спортен директор във втородивизионния Пирин Благоевград. В края на февруари месец тази година той подаде оставка, но тя не беше приета от ръководството. По тази причина той остана в клуба до края на сезона, когато договорът му изтече.

ОЩЕ: "Пауло Нога няма качества за ЦСКА и то се видя, прагът на търпение към Керкез ще е малък"