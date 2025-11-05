Арестуваха българин с над 3 тона кокаин за 250 милиона евро (СНИМКА)

Нидерландските власти иззеха 3,3 тона кокаин на стойност около 250 милиона евро при мащабна операция срещу международния наркотрафик. По време на акцията, проведена в понеделник от Националното звено за разследване съвместно с полицията и прокуратурата, са задържани общо осем души, сред които и 50-годишен българин.

Наркотикът е открит в склад в град Стандаарбейтен, в провинция Северен Брабант – близо до белгийската граница и на около 45 километра от пристанището на Ротердам, едно от основните входни точки за наркотици в Европа. Още: С българска следа: Две европейски държави разбиха наркомрежа

Сред арестуваните има и българин

Сред арестуваните има граждани на Колумбия, Мароко, Великобритания и Нидерландия, както и трима мъже от Бреда – на 21, 22 и 35 години, и един от Розендал, на 47 години. Българинът е сред чужденците, заподозрени за участие в организирането и складирането на наркотика.

По време на обиска полицията е конфискувала огнестрелно оръжие и няколко превозни средства. Разследването е започнало след информация, подадена от чуждестранни партньори, но властите не уточняват от коя държава е дошъл сигналът.

Според официални данни операцията е част от по-широка кампания за пресичане на международни канали за наркотрафик, които използват пристанищата на Ротердам и Влисинген като основни входни пунктове за Европа. Още: Рекордно количество кокаин задържаха във френски води: Наркотици, свързани с убийството на македонец в Боливия?

Всички осем заподозрени остават в ареста и имат право да се свързват единствено с адвокатите си. На 6 ноември те ще бъдат изправени пред съд, който ще реши дали да останат в ареста още 14 дни преди повдигането на официални обвинения.