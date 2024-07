"Байрактар" успешно тества управляеми ракети, поразяващи цел на 50 км (ВИДЕО)

UAV Bayraktar AKINCI за първи път успешно тества управляеми ракети MAM-T IIR с инфрачервена глава за самонасочване, се казва в изявление на BaykarTech, цитирано от NEXTA.

Боеприпасът може да поразява цели на разстояние над 50 километра, което позволява на оператора да наблюдава полета до точката на удара.

Bayraktar AKINCI UAV has successfully tested MAM-T IIR guided missiles with an infrared homing head for the first time, a BaykarTech statement said



The munition can engage targets at a range of more than 50 kilometers, allowing the operator to monitor the flight up to the point…