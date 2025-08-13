Войната в Украйна:

Намаляват тарифите с 46% за нови маршрути на природен газ към Украйна

13 август 2025, 16:31 часа 362 прочитания 1 коментар
Намаляват тарифите с 46% за нови маршрути на природен газ към Украйна

Независимият преносен оператор ICGB, в сътрудничество с операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, е готов да стартира два нови трансгранични продукта за групиран капацитет – Маршрут 2 и Маршрут 3. Тези стратегически маршрути за пренос на природен газ ще повишат енергийната сигурност в региона и ще осигурят допълнителен директен достъп до доставки от Северна Гърция към Украйна, с възможност за свързване към терминала за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис и Трансадриатическия газопровод (TAP), съобщават от оператора.

Новите продукти за групиран капацитет са одобрени от Надзорния съвет на ICGB и ще бъдат внесени за разглеждане от националните енергийни регулатори на съответните държави.

Маршрут 2 и Маршрут 3 надграждат вече обявения продукт по Маршрут 1, част от инициативата за развитие на Вертикалния газов коридор. Основната им цел е да улеснят навременното и финансово изгодно нагнетяване на природен газ в подземните газови хранилища на Украйна преди зимния сезон.

Още: "Булгартрансгаз" и девет оператора от региона подписаха за качеството на газа

Маршрут 2 започва от междусистемната точка Амфитрити от мрежата на DESFA, преминава през междусистемната връзка Гърция–България (IGB) и продължава по Транбалканския коридор, както следва:

• Амфитрити → Комотини (IGB) → Стара Загора → Негру Вода 1 / Кардам → Исакча 1 / Орловка → Каушани → Гребеники

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Маршрут 3 започва от междусистемната точка на свързване на ICGB с TAP и следва същия маршрута:

• Комотини (вход в IGB от TAP) → Стара Загора → Негру Вода 1 / Кардам → Исакча 1 / Орловка → Каушани → Гребеники

Още: Първи стъпки към реализацията на Вертикалния газов коридор

За да бъдат тези продукти конкурентни, всички преносни оператори по трасето са обединени около решението да приложат 25% отстъпка от стандартните месечни тарифи. ICGB и украинският оператор GTSOU предприемат още по-решителна стъпка, предлагайки понижение от 46% – най-значителното в региона – като ясен знак за общия ангажимент към енергийната устойчивост на Украйна и към засилено регионално сътрудничество. Капацитетът ще бъде предлаган единствено под формата на месечни продукти. В съответствие със стратегическата цел на инициативата, номинациите ще бъдат позволени единствено за изход към Украйна – без достъп до национални виртуални търговски точки или вътрешни изходни точки в транзитните държави.

С въвеждането на Маршрут 2 и Маршрут 3 ICGB затвърждава ролята си на ключова част от Вертикалния газов коридор, свързваща диверсифицирани източници на природен газ от юг с пазарите в Югоизточна Европа, Украйна и Молдова. Решението на компанията да предложи най-голямата отстъпка в региона подчертава дългосрочния ѝ ангажимент към регионалната солидарност, енергийната сигурност и стратегическа гъвкавост.

„Благодарни сме на Надзорния съвет на ICGB за подкрепата към тази важна стратегическа инициатива“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева. „Това решение отразява нашия общ ангажимент за засилване на регионалното сътрудничество и надграждане на енергийната сигурност в целия регион на Югоизточна Европа. Разчитаме да получим необходимите одобрения от националните регулатори по трасето на двата маршрута и да работим и занапред в тясно сътрудничество с останалите преносни оператори от инициативата. Заедно сме изградили трайно партньорство с цел да предоставим надежден, ефективен и изгоден достъп до природен газ за Украйна и региона.“

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
природен газ газови връзки ICGB информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес