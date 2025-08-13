Войната в Украйна:

И регионалното министерство се намеси в скандала с бонусите в АПИ

13 август 2025, 16:47 часа 361 прочитания 0 коментара
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди пълна проверка на начина, по който са формирани и изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2025 г. Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция "Вътрешен одит" при МРРБ и трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при разпределението на средствата.

Скандалът с над 2,2 млн. лв. бонуси

Разпореждането идва на фона на започнала от Софийската градска прокуратура проверка, възложена на Комисията за противодействие на корупцията, за изплатени над 2,2 млн. лв. бонуси в АПИ на 174 ръководни служители. Още: АПИ каза колко служители са прибрали бонуса от над 2 млн. лв.

Сигналът до прокуратурата беше подаден през юни 2025 г., след като Институтът за пътна безопасност (ИПБ) разкри, че председателят на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев и неговият екип са получили премии за "добре свършена работа", без те да бъдат разпределени към всички служители. 

Според документи, цитирани от БНТ, сумите са изплатени за период от година и три месеца, като средният бонус на един началник в агенцията е около 13 072 лв. Още: АПИ опита да скрие, но не успя: Началници са взели средно по 13 000 лв. бонуси (ДОКУМЕНТ)

Разкритията предизвикаха остра обществена реакция. Председателят на ИПБ и бивш директор на КАТ Богдан Милчев подчерта, че републиканската пътна мрежа е в критично състояние – липсват маркировка, мантинели, пътни знаци и осветление, а поръчките за текуща поддръжка не са публикувани. Според него раздаването на милиони бонуси при такива условия е "подигравка с обществото и жертвите по пътищата".

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
