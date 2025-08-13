Националният тим на Виетнам за жени до 21 години бе дисквалифициран от Световното, след като капитанката се провали на теста за пол

Отборът на Виетнам по волейбол за жени до 21 години е дисквалифициран от Световното първенство в Индонезия, след като състезателка от тима се провали на теста за пол, съобщава Jakarta Globe.
Дон Тхи Хон е била идентифицирана като мъж
Според информацията, капитанката на Виетнам Дон Тхи Хон е била идентифицирана като мъж. Виетнам бе наказан с 4 служебни загуби с 0:3. Отборът си бе осигурил място на осминафиналите, но след скандала няма да продължи в битката за медалите.
#Vietnam U21 women's #volleyball has been disqualified from World Championships as the team used an ineligible player after chromosomal testing revealed gender noncompliance. #sports pic.twitter.com/MpXAP9ygGL— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 13, 2025
На Световното първенство в Индонезия участва и националният отбор на България за жени до 21 години, който се класира за четвъртфиналите.
ОЩЕ: Националка на България подсили шампиона на Румъния