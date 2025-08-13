Сериозни критики за първите 100 дни от управлението на коалицията в Германия

Германски икономисти отправят критики към първите 100 дни от управлението на коалиционното правителство в страната, показва проучване на базирания в Мюнхен институт "Ифо" (Ifo). Анкетата е проведена сред 170 професори по икономика. Според резултатите 42% от анкетираните имат отрицателно мнение за досегашните мерки на икономическата политика на кабинета. Една четвърт от тях са по-скоро положително настроени.

"Спешно е необходима пенсионна реформа, но мерките, предприети от германското правителство в областта на пенсиите, вървят в напълно погрешна посока", коментира изследователят от института Никлас Потрафке. Икономистите са особено критични към удължаването на пенсията за майчинство - признаването на периодите на майчинство за пенсионни обезщетения, особено за гледане на деца, родени преди 1992 г., както и към липсата на увеличение на пенсионната възраст и възрастта за пенсиониране.

"Реформата на т.нар. дългова спирачка също е критикувана от някои участници", допълва Потрафке.

Положителни оценки икономистите дават за засилването на публичните инвестиции чрез новия специален фонд на стойност милиарди евро, за така наречения "инвестиционен бустер" – подобрените възможности за амортизация на фирмите, както и за допълнителните разходи за отбрана и обявеното намаление на корпоративния данък.

В краткосрочен план половината от анкетираните очакват мерките на германското правителство да имат положително въздействие върху икономиката, докато 12% прогнозират по-скоро отрицателни ефекти. По отношение на средносрочните перспективи за растеж 34% очакват положителни последици, а 26% предвиждат по-скоро отрицателно развитие.

"Финансираната с дълг фискална политика ще стимулира икономиката предимно в краткосрочен план. Въпреки това ще са необходими пазарно ориентирани структурни реформи, за да се постигне устойчив икономически растеж. В момента просто няма признаци за такива реформи", заключава Потрафке.

