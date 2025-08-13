Белградските студенти отново на протест

Студенти, блокиращи белградските факултети, призоваха гражданите на протест днес, 13 август, предаде БГНЕС. Студентите обявиха само часа на протеста в Instagram и призоваха гражданите да се „събудят“. Протестът ще започне в 20:00 ч. местно време, или 21:00ч. българско. В коментарите към тази публикация студенти от няколко факултета също последваха примера им, като студенти от Белградския факултет по организационни науки написаха

„Няма да успеят! Всички на улицата“, докато тези, блокиращи Юридическия факултет, заявиха „Сега или никога, всички на улицата“.

Студентите все още не са обявили мястото или продължителността на протеста, така че тази информация се очаква през деня.