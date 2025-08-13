Войната в Украйна:

Кокаин в бананите: Хванаха съмнителна пратка на Пирея

Полицията е конфискувала 271 килограма кокаин, скрит в пратка с банани, след сигнал от Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, съобщиха Kathimerini.

Контейнерът, пътуващ от Латинска Америка, е пристигнал с товарния кораб LARS в Пирея, но е бил разтоварен в Солун на 6 август. Под кутии с банани служителите на реда са открили 230 пакета кокаин в скрито отделение на пода, толкова добре скрити, че първоначално са избегнали рентгеново откриване.

Служители на отдела за борба с наркотиците са наблюдавали пратката, която е била превозена с камион до Аспропиргос. На 9 август полицията арестува двама гърци и един българин в транспортна компания, докато са приемали пратката. Разследващите смятат, че наркотиците вероятно са били предназначени за дестинации извън Гърция.

На мястото полицията откри и ван, пълен с празни куфари, за които се смята, че са били използвани за превоз на пакетите. Заподозрените нямаха сериозни предишни досиета, с изключение на един грък, арестуван през 2018 г. за по-дребни престъпления, свързани с наркотици, и друг с многократни обвинения за нарушения на движението и дребни телесни повреди. ОЩЕ: Удар на полицията по дилърите в София: Иззеха фентанил, кокаин и марихуана за хиляди левове

