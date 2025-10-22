Конкретни мерки да не ти намушкат с нож детето в училище: Подсказка какви ще са

Днес, 22 октомври, ще има извънредна среща при образователния министър Красимир Вълчев на Регионалните управления по образование (РУО). Поводът - намушканото с нож момче в столичното 94-то училище. Задачата - да се набележат конкретни мерки - Още: 12-годишно момче е наръгано с нож в столично училище (ВИДЕО)

Председателят на Сдружението на директорите Асен Александров, който ръководи 51-во училище в София, "издаде" на какво ще се наблегне като мерки - превенцията. Това ще бъде основен акцент на срещата, според него.

"Трябва да се борим с причините", заяви той пред БНТ след като беше попитан ще има ли например слагане на детектори за метал. Александров наблегна на следното - училищата са едни от най-сигурните места в България, охраната там е десетки пъти по-силна от моловете. Но нямало как да има навсякъде охрана. Трябва да възпитаваме емпатия, да имаме усет за наближаваща заплаха и да можем да реагираме, посочи Асен Александров.

Директорът увери, "че си говорим много редовно за тези неща".

Психологически очерк

Психологът Росен Йорданов обясни какъв е моделът да се стига до такива случаи като намушкването с нож. Когато в семейството, а и в обществената среда, постоянно има примери за културни образци, според които е много модерно да си хулиган, децата почват да се държат така - това е синдром на прекалено ранен растеж. Стигаме дотам да няма консесус по базисни неща - базисни неща са не убивай, не кради. Какво си мислят младите например за прокуратурата, за полицията - места, където се краде, органи, които може да бъдат бити, нападани, обобщи Йорданов. Когато говорим за съзнание, което се оформя, за младежи, които тепърва растат, това е изключително важно, подчерта той.

"Когато наситиш средата с мнения, мненията на авторитета и на случайния коментатор се изравняват", предупреди Йорданов.

Още: Директорката на училището: Детето е намушкано на шега