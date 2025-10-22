Американската звезда, която фалира заради малтретиране на животни, но се справи с многомилионни дългове

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Може да е доста трудно да събудиш съчувствие към богати знаменитости, които са загубили всичко. Случаят с падението на бившия играч от Националната футболна лига Майкъл Вик вероятно е един от тях. Отговорът на въпроса какво се е случило с милионите му е много по-сложен от просто кармично възмездие за неговата прословута роля в жестока мрежа за кучешки боеве. От най-добрия избор в драфта през 2001 г. до една от най-опозорените публични фигури през 2007 г., пътят на Вик е уникален и шокиращ.

Роден през 1980 г. в Нюпорт Нюз, Вирджиния, Вик е имал стабилно, макар и малко трудно детство, според Biography. Атлетичните заложби на Вик са били очевидни от ранна възраст. Той се представял добре на тренировките и скоро е станал един от най-обещаващите футболисти в гимназията, преди да започне да доминира във Вирджиния Тек. Там Вик е обявен за най-добър нападател на годината в Биг Ийст и е сред претендентите за наградата „Хейзман“. По всички показатели това е началото на една невероятна кариера. Как тогава всичко се обърква?

Според Sportscasting, Вик може да е спечелил повече от 22 милиона долара през първите си години в Атланта Фалконс. За повечето от нас това е цяло състояние, но е капка в морето в сравнение с 130-милионния 10-годишен договор, който Вик трябваше да прекрати заради участието си в кучешки боеве, което излезе наяве през 2007 г. Според CNN, Вик също така е загубил спонсорски договор с Nike през същия период, който според информациите е на стойност 2 милиона долара (по-късно той отново подписа договор с компанията през 2011 г. след освобождаването си от затвора). За участието си във финансирането и участието в мрежа за кучешки боеве (а след това и за лъжата пред властите по този повод), Вик излежава 20 месеца в федерален затвор.

Според ESPN, въпреки че Вик е излежал първоначалната си присъда, ако не успее да събере 1 милион долара, за да възстанови на федералните агенти разходите за грижите и подслона на 60-те кучета, конфискувани от неговия развъдник, той ще се върне в затвора. Работейки с бизнес мениджър на име Мери Уонг, Вик успя да събере достатъчно пари, за да задоволи федералните власти. За съжаление (или за щастие, в зависимост от отношението ви към прощаването), нещата продължиха да се влошават за Вик във финансово отношение.

Според ESPN, Уонг не е била спасителката, за която се е представяла, като според информациите е изтеглила до 900 000 долара от различни сметки на Вик без негово знание. В крайна сметка Вик е разбрал, че на Уонг е било забранено по закон да работи с компании, търгувани на Нюйоркската фондова борса, поради предполагаеми измамни тактики в миналото.

Още няколко грешния решения водят до това през 2009 и 2010 г. Вик да бъде осъден да плати на различни кредитори повече от 3 милиона долара за просрочени кредити за няколко фалирали бизнеса, в които беше инвестирал.

Въпреки че Вик загуби две от най-добрите си години като играч, докато излежаваше присъдата си в затвора, той бързо се завърна в НФЛ през 2009 г. и се наслади на феноменален сезон. Това обаче беше върхът, тъй като Вик никога повече не постигна по-големи резултати. Общо Вик игра още осем сезона в лигата след престоя си в затвора, като защитава цветовете на Филаделфия Игълс, Ню Йорк Джетс, Питсбърг Стийлърс и накрая Атланта Фалконс.

Вик се пенсионира през 2017-а, същата година, в която изплати почти цялата сума, която дължеше на предишните си кредитори – колосалните 17,4 милиона долара от общо 17,6 милиона долара. Финансовата му отговорност е доста похвална, но е малко вероятно да трогне някого, който не може да забрави малтретирането, на което са били подложени кучетата под негова грижа. Днес Вик живее достатъчно комфортно, според Distractify; той работи като футболен анализатор в ефир за Fox и според информациите има нетна стойност от 16 милиона долара.

Автор: Джем Юмеров

