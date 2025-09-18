Варшава потвърди: Не руски дрон, а ракета от F-16 е ударила къща в Източна Полша

Полша потвърди, че ракета, изстреляна от неѝн изтребител F-16, е поразила къща в село Вирики-Вола в източното Люблинско войводство. Така Варшава потвърди информацията, публикувана най-напред от местното издание Rzeczpospolita. Ударът стана в нощта на 9 срещу 10 септември, когато в страната нахлуха най-малко 19 руски дрона, а полски и натовски самолети бяха вдигнати в небето, за да прехванат безпилотните машини.

Първоначално се предполагаше, че щетите по жилищната сграда в селото са нанесени от дрон, но според Rzeczpospolita ставало въпрос за ракета, изстреляна от изтребител F-16 и насочена срещу руски безпилотен летателен апарат. Това сега е потвърдено пред TVN24 от министъра на вътрешните работи и координатор на разузнавателните служби Томаш Шьемоняк.

Вътрешният министър: Ракетата беше изстреляна в защита на Полша

Официалното лице отбеляза, че снарядът е бил изстрелян по време на операция за унищожаване на дрон. "Всичко сочи, че това е ракета, изстреляна от нашия самолет в защита на Полша, в защита на родината, в защита на нашите граждани. Военните заявиха, че ще покрият тези загуби", каза той.

Според вестник Rzeczpospolita ракетата е била с тегло над 150 килограма и е пробила покрива на сградата, а таванът е пропаднал. Живеещите там не са пострадали.

"Това беше ракета "въздух-въздух" AIM-120 AMRAAM от нашия F-16, която е имала неизправност в системата за насочване по време на полет и не е функционирала правилно. За щастие, тя не е експлодирала, тъй като предпазните устройства на детонатора са сработили. Имало е руски въздушен удар и полската страна се е защитавала", казваше анонимен източник от сферата на държавната сигурност пред медията.

Умишлена провокация на Москва или не?

НАТО активира член 4 от договора си по искане на Полша след руската провокация, съгласно който бяха проведени консултации със съюзниците в отговор на "заплаха за сигурността" на една от страните членки.

Москва отрече, че е пратила дроновете целенасочено в полското небе, но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отчете, че техният брой е бил три пъти по-голям от общия сбор на всички дронове и ракети, влезли в Полша от началото на руската пълномащабна война в Украйна: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руският посланик у нас Елеонора Митрофанова бе привикана във външно министерство и получи демарш и заради руските дронове в полското въздушно пространство, и заради дрон, навлязъл в небето над Румъния часове по-късно: Външно привика Митрофанова и ѝ връчи демарш заради навлизането на дронове в Полша и Румъния.