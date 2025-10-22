Заподозреният за тройното убийство в Бургаско – агресивен, имал и ограничителна заповед

Заподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково Фахри Салим е имал психическо заболяване, бил е и агресивен. С баща му имали ограничителни заповеди да посещават семейството си. Това каза бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед в ефира на Нова телевизия. "Причината за кавгата е липса на пари. Семейството беше проблемно. Жената не работеше. Тя ходеше да цепи дърва по къщите", обясни той.

По думите му Фахри се е карал постоянно със своите родители. "През лятото често се караха, тя ходеше бита", каза той. Извършителят не е имал постоянна работа, често я е е сменял.

Семейството има още една дъщеря, която в момента на убийството била в Германия. "Майката често идваше при мен и питаше какво да прави. Казваше, че повече не може да стои в къщата си. Отиваше в Айтос с двете си деца при своите родители", сподели още Ахмед. Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал и ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.

Бившият кмет на Община Руен подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си.

25-годишният Фахри Салим уби майка си, леля си и 13-годишна си сестра с незаконна ловна пушка, а след това ги запали. Прострелян беше и 7-годишният му брат, който оцеля. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че бил ранен.