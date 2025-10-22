Пет сценария за край на войната в Украйна

Войната на диктатора Владимир Путин в Украйна продължава вече повече от 1330 дни и се нарежда сред най-дългите военни конфликти в съвременната история. Тя се доближава до продължителността на Първата световна война (1567 дни), като вече е надминала Корейската война (1129 дни) и Испанската гражданска война (988 дни).

Според испанското издание El Mundo досега сме преминали през няколко фази на войната в Украйна: първите дни на инвазията, когато изглеждаше, че Русия ще окупира страната и ще свали правителството на Зеленски; украинската съпротива, която провали тези руски цели и отблъсна нахлулите руски войски от Киев, Харков и Херсон; неуспешната украинска контраофанзива през 2023 г.; избухването на войната с дронове и настъпилата видима безизходица на фронта през 2025 г.

И двете армии са изтощени от близо четири години кървави боеве, но мир все още не се очертава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда най-накрая е осъзнал, че руският автократ цели единствено да печели време и да отстрани Запада от управлението на Украйна. Последното послание на Тръмп към Путин хвърля вината за касапницата върху виновника: "Спрете да убивате украинци и спрете да убивате руснаци." Още: Кулата от карти на Тръмп за Украйна рухва светкавично - отново (ОБЗОР - ВИДЕО)

Днес могат да се разграничат пет възможни сценария за бъдещето на войната:

1. Доналд Тръмп налага несигурен мир

Белият дом, воден от желанието да наложи "мир със сила", посочи Путин като основната пречка за прекратяване на огъня. Такова примирие би било крехко и несигурно заради липсата на реални гаранции за сигурност и явното намерение на Русия да унищожи украинския суверенитет, като постави страната под контрола на Кремъл с марионетно правителство.

Някои анализатори предлагат механизми, чрез които Тръмп би могъл да засили натиска върху Путин – например вторични санкции, натиск върху купувачите на руски петрол или доставка на далекобойни ракети на Украйна. На практика обаче вероятността Путин да бъде принуден да преговаря за траен мир е ниска в краткосрочен план. За неговия режим, а не непременно за Русия, войната в Украйна е "екзистенциална" и той ще продължи да я води, независимо от цената. Още: Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия

"Преговорите са в застой, тъй като Русия продължава да изисква широки отстъпки", посочва Центърът Карнеги. "Преговорите не могат да прекратят войната на Русия срещу Украйна; те могат само да я поставят на пауза", пише Институтът за изследване на войната (ISW).

2. Войната ескалира и се разпространява към партньорите на Украйна в НАТО

Досега руските провокации бяха ограничени до нарушения на въздушното пространство с изтребители и дронове, както и до операции в сивата зона – саботажи и хакерски атаки. Въпреки това Москва все по-открито ескалира хибридната си война срещу Европа и си играе с огъня. Всяка грешна преценка при подобни операции може да се окаже катастрофална.

Няколко европейски тайни служби предупредиха, че Русия подготвя провокация срещу държава от НАТО – вероятно една от трите балтийски републики, които са най-уязвими. Москва очевидно иска да провери валидността на член 5 от Северноатлантическия договор, но дори и малко сухопътно нахлуване би имало тежки последици за сигурността на целия континент. Още: Чий трябва да е Донбас: Тръмп каза какво мисли и отрече медийни публикации (ВИДЕО)

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви: "Русия може да атакува дълбоко в Европа, затова би било безотговорно да не се подготвим за отбрана."

"Кремълските власти продължават да прилагат същите наративи към балтийските държави, които използваха, за да оправдаят нахлуванията си в бивши съветски републики през последните три десетилетия. Разказите за "руските сънародници" в балтийските държави и по-широкия "руски свят" (русский мир) са част от дългогодишните усилия на Кремъл да създаде условия, които биха оправдали евентуална руска агресия срещу НАТО в бъдеще", посочва Институтът за изследване на войната.

3. Войната продължава и през 2026 г. без резултат

Това е един от най-вероятните сценарии. Украинците няма да се предадат – нещо, което Москва вече започва да осъзнава след близо четири години война. В същото време Путин не може да си позволи да прекрати конфликта, без да представи поне някаква форма на "победа". И двете страни изчерпват ресурсите си, но засега войната се поддържа от външна помощ: Европа продължава да финансира украинската държава и армията, докато Китай поддържа руската икономика, купувайки петрол на занижени цени. Северна Корея доставя боеприпаси на руските войски. Още: Зеленски: Ако включа региони на Русия в украинската конституция, ще се изтеглят ли руските войски оттам

"Украйна планира продължаването на тази война за още три години и това е разумно", заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

4. Руската икономика се влошава и Путин е принуден да преговаря

За първи път след началото на инвазията в Кремъл се наблюдава реална тревога заради рязкото влошаване на руската икономика през последните месеци и неблагоприятните прогнози за 2026 г. От 2022 г. насам Русия е подложена на нарастващ натиск. Ликвидните ѝ резерви са спаднали драстично – до около 31 милиарда долара, а анализатори предупреждават, че страната може да изчерпи възможността си да покрива бюджетните дефицити още преди края на годината.

По данни на Ройтерс приходите от износ на петрол и рафинирани продукти намаляват стабилно - очаква се 25% спад на парите по това перо за цялата 2025 година. През септември 2025 г. постъпленията от суров петрол и горива спаднаха, въпреки че обемът на износа достигна рекордни нива. Това отразява щетите върху вътрешния рафиниращ капацитет, причинени от украинските атаки с дронове. Още: Какви са сценариите за развитието на войната в Украйна: Анализ на бивше ръководство на МО

Икономическият растеж в Русия също рязко се забави. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за 2025 г. до 0,6% – в сравнение с 4,3% през 2024 г. Инфлацията остава висока (8–9%), а Централната банка на Руската федерация поддържа лихвен процент над 20 на сто, което затруднява кредитирането и частните инвестиции. Съветските военни складове са почти изчерпани, а оръжейните заводи работят на три смени. The Moscow Times отбелязва: "Русия е изправена пред застинала икономика и нарастващ натиск върху публичните финанси, което ограничава възможностите ѝ да поддържа войната с настоящата ѝ интензивност след 2026 г."

5. Подкрепата от съюзниците намалява и Украйна е принудена да отстъпи

Този сценарий изглежда малко вероятен, но не и невъзможен. Ако в Европа настъпят политически промени, ориентирани към позиции, близки до тези на унгарския премиер Виктор Орбан или германската партия "Алтернатива за Германия", това може да доведе до преосмисляне на политиката и дори до спиране на помощта за Украйна, пише El Mundo.

С отдръпването на администрацията на Тръмп, европейската подкрепа остава жизненоважна за оцеляването на украинската държава и нейната армия. Макар местната военна индустрия да става все по-ефективна, тя все още зависи от средствата, идващи от Брюксел. Без тях – след като Украйна вече е загубила част от населението си, избягало в Европа, и голяма част от индустриалната си мощ вследствие на бомбардировките – шансовете ѝ да издържи в тази война на изтощение са минимални. Още: Уиткоф не познава географията на Украйна: Тагарев видя несериозно отношение от Тръмп

Автор: Алберто Рохас

Превод: Ганчо Каменарски