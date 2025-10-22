На път съм да кажа, че ни лъжете

Шеговитата реплика от заглавието е на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов.

Защо я изрече той? Защото прогнозата за времето в края на тази седмица, по-точно събота и неделя, се промени. След дитирамбите в началото на седмицата как идва топла вълна и температури над 20 градуса, сега има очаквания за известно количество дъжд в неделя, 26 октомври. Дори при това положение обаче се очакват температури от 21 градуса.

