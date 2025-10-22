Войната в Украйна:

На път съм да кажа, че ни лъжете

22 октомври 2025, 07:41 часа 254 прочитания 0 коментара
На път съм да кажа, че ни лъжете

Шеговитата реплика от заглавието е на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов.

Защо я изрече той? Защото прогнозата за времето в края на тази седмица, по-точно събота и неделя, се промени. След дитирамбите в началото на седмицата как идва топла вълна и температури над 20 градуса, сега има очаквания за известно количество дъжд в неделя, 26 октомври. Дори при това положение обаче се очакват температури от 21 градуса.

Още: Колко време ще се задържи топлото време? Проф. Георги Рачев отговори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
прогноза за времето цитати
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес