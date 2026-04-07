Белгия подготвя закон, който ще разгневи тийнейджърите

Белгийското правителство подготвя проектозакон за ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца, ненавършили 13 години, съобщиха местни медии. Засега не се посочва срок за въвеждане на промените и има спорове как подобна мярка да бъде приложена. Правителството предвижда спазването на ограниченията да бъде задача на независима институция, а не на самите онлайн платформи.

Обсъжда се възможността удостоверяването на възрастта на потребителите да се извършва с приложения за електронна идентификация. След като приложението бъде задействано, то служи за подписване на документи и за вход в системи с ограничен достъп, без повече да е необходимо да се ползват физическа лична карта или пароли.

Отбелязва се, че подобни мерки вече бяха предприети в Австралия, където възрастовото ограничение е 16 години, и във Франция, с изискване потребителите да са навършили 15 години. Белгийските власти още не са постигнали единодушие дали новите ограничения да не следват френския пример и възрастта на потребителите с право на достъп до социалните мрежи да бъде повишена до 15 години.