Белгия подготвя закон, който ще разгневи тийнейджърите

07 април 2026, 10:25 часа
Белгийското правителство подготвя проектозакон за ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца, ненавършили 13 години, съобщиха местни медии. Засега не се посочва срок за въвеждане на промените и има спорове как подобна мярка да бъде приложена. Правителството предвижда спазването на ограниченията да бъде задача на независима институция, а не на самите онлайн платформи.

Обсъжда се възможността удостоверяването на възрастта на потребителите да се извършва с приложения за електронна идентификация. След като приложението бъде задействано, то служи за подписване на документи и за вход в системи с ограничен достъп, без повече да е необходимо да се ползват физическа лична карта или пароли.

Отбелязва се, че подобни мерки вече бяха предприети в Австралия, където възрастовото ограничение е 16 години, и във Франция, с изискване потребителите да са навършили 15 години. Белгийските власти още не са постигнали единодушие дали новите ограничения да не следват френския пример и възрастта на потребителите с право на достъп до социалните мрежи да бъде повишена до 15 години.

Виолета Иванова Отговорен редактор
