Детето ти е на 3 години и още го кърмиш? Дъщерята на Брус Уилис отвърна на хейтърите (ВИДЕО)

Дъщерята на Брус Уилис - Румър Уилис, отвърна на негативните коментари за родителството си - по-специално за решението си да кърми почти 3-годишната си дъщеря Луета ("Лу"). 37-годишната звезда сподели видеоклип, в който кърми Лу, която навършва 3 години на 18 април, в Instagram в събота, 4 април. "Когато някой започне да осъжда родителството ми", написа Уилис в текст над клипа. След това видеото преминава към клип на жена пред бяла дъска, която изнася лекция за разликата между "твоята работа" и "моята работа". "Съжалявам, не съжалявам", написа Уилис в надписа на публикацията.

Критики за родителството

Това не е първият път, когато Уилис отвръща на критиките за решението си да кърми. През октомври 2025 г. тя сподели снимка в Instagram Stories, на която кърми Лу, докато седи на диван. "За хейтърите, които ме критикуват за кърменето на 2-годишното ми дете, надявам се да имате благословен ден", написа Уилис в текст над снимката.

Румър посрещна Лу през април 2023 г. с тогавашния си приятел, музиканта Дерек Ричард Томас. Уилис обяви през 2024 г., че тя и Томас са поели по различни пътища и оттогава тя открито говори за трудностите на самостоятелното родителство. В емоционално видео, публикувано в нейните Instagram Stories през ноември 2025 г., тя сподели, че "току-що си е поплакала добре". "Някои дни да си самотна майка е трудно. Тя не е трудна (никога), но някои дни, в които прави всичко сама, могат да бъдат", написа Уилис върху видео, в което бърше сълзи, докато се разхожда навън. "Уау, току-що осъзнах, че имам храна в зъбите си... наистина печеля днес", добави тя в надписа на видеото, припомня "People".