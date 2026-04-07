Астронавтите от Артемида II поставиха нов рекорд

Четиримата астронавти на Артемида II счупиха предишния рекорд, поставен през 1970 г. Екипажът достигна най-далечното разстояние от Земята в историята, чупейки рекорда на мисията „Аполо 13“, когато техният космически кораб „Орион“ навлезе в гравитационната сфера на Луната, пише Interesting Engineering.

Рекордът на астронавтите от Артемида II

Отбелязва се, че това постижение се превърна в значителен етап от завръщането на агенцията към пилотирани мисии в дълбокия космос след повече от пет десетилетия.

Твърди се, че четиримата астронавти - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и астронавтът от Канадската космическа агенция Джереми Хансен, са надминали предишния рекорд от 248 655 мили, поставен през 1970 г. Очаква се мисията да достигне приблизително 252 760 мили от Земята по време на прелитането си покрай Луната.

Според съобщения в медиите, екипажът се движи по така наречената „траектория на свободно връщане“, която позволява на космическия кораб естествено да се върне на Земята без никакви допълнителни маневри. „Орион“ в момента се намира в зоната, където гравитацията на Луната надвишава земната – критична фаза от полета.

В допълнение към рекорда за разстояние, мисията постигна и друго символично постижение: наземните екипи предадоха вероятно най-далечното съобщение от човек на човек в историята.

По време на приближаването до Луната, астронавтите наблюдават и документират повърхността ѝ, особено области от обратната страна, които хората никога не са виждали директно преди. Осветлението по време на прелитането позволява по-добра видимост на геоложки характеристики като хребети и кратери.

Очаква се и период на радиовълнение от приблизително 40 минути, тъй като космическият кораб преминава зад Луната и временно губи връзка със Земята. Това е планирана стъпка за тестване на автономността на системите.

Артемида 2 – Значението на мисията

Мисията Artemis II стартира на 1 април от Космическия център Кенеди с ракета Space Launch System и ще продължи 10 дни.

След достигане на орбита, космическият кораб извърши маневра за приближаване към Луната, след което проведе системни проверки във висока околоземна орбита. Това бележи първия път, когато „Орион“ работи с екипаж в дълбокия космос, което му позволява да тества навигационни, животоподдържащи, комуникационни и задвижващи системи в реални условия.

Мисията има и историческо значение: Виктор Глоувър става първият чернокож човек, обиколил Луната, Кристина Кох - първата жена, а Джереми Хансен - първият неамериканец, направил това.

След като обиколи Луната, космическият кораб ще се върне на Земята с кацане в Тихия океан край бреговете на Сан Диего. Данните, събрани по време на полета, ще формират основата за бъдещи мисии на Artemis, включително бъдещи кацания на хора на Луната и дългосрочни космически мисии.

