Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове (ВИДЕО)

Пореден важен за руския военнопромишлен комплекс завод беше навестен от украински далекобойни дронове. Снощи цел на далекобойните украински безпилотни системи стана предприятието "Минудобрения". Той се намира в Росош, Воронежка област.

Според анализ на видеокадри от мястото на събитията, направен от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, покривът на склад за готова продукция е бил подпален. Отделно, каналът геолокализира и пожар на 4 километра от завода.

Украинският OSINT канал "Кибер Борошно" обаче геолокализира други видеокадри и на тяхна база категорично посочва, че на територията на завода е имало няколко удара с дронове. Подпалено е основното хранилище за торове (зоната на горене е маркирана в синьо на изображението).

Още: Украйна порази с дронове руски ракетоносец (ВИДЕО)

The "Minudobreniya" chemical plant in Rossosh, Voronezh region, has been attacked. The OSINT community CyberBoroshno confirms that the main fertilizer storage facility is on fire, posing a risk of a massive explosion. This plant is a major producer of ammonium nitrate, which is… pic.twitter.com/4FbO7qqHlj — WarTranslated (@wartranslated) April 6, 2026

Губернаторът на Воронежска област Андрей Воробьов потвърди в Телеграм атаката с дронове от тази нощ срещу региона. Според него, в неин резултат и последвалия пожар в покрива на склада, един мъж е пострадал. Той е откаран в болница с изгаряния. Четири частни къщи също са повредени: две са с повреди на тавана, едната е с прозорци, а другата има стена.

АД "Минудобрения" е едно от най-големите химически предприятия във Воронежска област. Заводът се управлява от дъщерно дружество на "Росхим". Предприятието е свързано с руския олигарх Аркадий Ротенберг, който е под международни санкции.

Според публично достъпни данни, капацитетът на завода му позволява да произвежда над 550 000 тона амониев нитрат (дял от около 5% в Русия) и до 1,2 милиона тона нитроамофоска годишно (дял от около 7,5%). Амониевият нитрат, по-специално, може да се използва в производството на взривни вещества.

Още: Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)