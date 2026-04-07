Спорт:

Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове (ВИДЕО)

07 април 2026, 6:19 часа
Снимка: iStock
Пореден важен за руския военнопромишлен комплекс завод беше навестен от украински далекобойни дронове. Снощи цел на далекобойните украински безпилотни системи стана предприятието "Минудобрения". Той се намира в Росош, Воронежка област.

Според анализ на видеокадри от мястото на събитията, направен от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, покривът на склад за готова продукция е бил подпален. Отделно, каналът геолокализира и пожар на 4 километра от завода.

Украинският OSINT канал "Кибер Борошно" обаче геолокализира други видеокадри и на тяхна база категорично посочва, че на територията на завода е имало няколко удара с дронове. Подпалено е основното хранилище за торове (зоната на горене е маркирана в синьо на изображението). 

Още: Украйна порази с дронове руски ракетоносец (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Губернаторът на Воронежска област Андрей Воробьов потвърди в Телеграм атаката с дронове от тази нощ срещу региона. Според него, в неин резултат и последвалия пожар в покрива на склада, един мъж е пострадал. Той е откаран в болница с изгаряния. Четири частни къщи също са повредени: две са с повреди на тавана, едната е с прозорци, а другата има стена.

АД "Минудобрения" е едно от най-големите химически предприятия във Воронежска област. Заводът се управлява от дъщерно дружество на "Росхим". Предприятието е свързано с руския олигарх Аркадий Ротенберг, който е под международни санкции.

Според публично достъпни данни, капацитетът на завода му позволява да произвежда над 550 000 тона амониев нитрат (дял от около 5% в Русия) и до 1,2 милиона тона нитроамофоска годишно (дял от около 7,5%). Амониевият нитрат, по-специално, може да се използва в производството на взривни вещества.

Още: Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
химически завод Воронеж амониев нитрат война Украйна азотни торове атака с дронове завод "Минудобрения" Росош
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес