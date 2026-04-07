Гутереш предупреди Тръмп да не напада граждански обекти в Иран

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш е предупредил САЩ, че нападането над гражданска инфраструктура е забранено съгласно международното право. Това съобщи пред АП говорителят на Гутереш - Стефан Дюжарик, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи ирански мостове и електроцентрали. Още: "На победителя e плячката": Тръмп предлага САЩ да събират такса за преминаване през Ормузкия проток

Предупреждение от ООН

"Дори ако конкретна гражданска инфраструктура може да се квалифицира като военна цел", каза говорителят Стефан Дюжарик.

Той посочи, че атаката все пак би била забранена, ако създава риск от "прекомерни странични щети сред цивилното население". Съдът ще трябва да реши дали такива атаки представляват военни престъпления, добави Стефан Дюжарик.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че крайният срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари, е окончателен - вторник, 7 април, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в кулоарите на великденска церемония в Белия дом, включваща надпревара по търкаляне на великденски яйца, че предложението за край на бойните действия, представено от иранска страна, е много важна стъпка, но не е достатъчно добро.

Освен това Тръмп посочи, че е "огорчен от иранското правителство" и че в Техеран "ще платят висока цена за това". "Войната може да свърши много бързо, ако те направят тези неща, които трябва", обърна внимание американският президент. Той посочи, че хората, с които САЩ преговарят, са разумни и не чак толкова радикализирани. "Войната се води по една причина - Иран не може да разполага с ядрено оръжие", каза той.

По думите му на Иран са му "останали някои ракети и дронове", като той се надява, че с това ще се приключи бързо. "Можем да се оттеглим веднага, но искам да довърша работата", заключи Тръмп.

