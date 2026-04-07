Инцидент с оръдие на масово събитие в Хърватия

Инцидент со ръдие беляза традиционното събитие в Хърватия край замъка Велики Табор, на което присъстваха между 400 и 500 посетители. Вследствие на инцидента 55-годишен топограф е бил убит при изстрела с оръдието. Полицейското разследване продължава, а разследването е все още в начален етап, така че подробностите за инцидента са неизвестни, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на хърватският "Дневник".

Полицията реагира бързо и линейката пристигна след около десет минути, но за съжаление беше твърде късно.

Загиналият мъж е бил опитен геодезист, член на местната асоциация повече от 30 години. Оръдието, използвано за стрелбата, е било негова собственост.

Градът е в траур

Кметът на община Десинич, Дражен Шурбек, определи трагедията като нещо, което този малък град в Загорие не помни отдавна. „Голяма трагедия за нашия малък град. Не помним подобна трагедия. Като кмет за първи път присъствах на събитието, което се провежда от 12 години. Традицията на топографите също е налице в района“, каза Шурбек.

Кметът Шурбек обяви, че обмислят възможността за обявяване на Ден на траур и евентуално затягане на мерките за сигурност на подобни събития.

„В тези моменти е трудно дори да се изберат думи и какво да се каже", добави той.