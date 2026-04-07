Украинските дронове и ракети го поболяха: Руски губернатор ще подава оставка, негови колеги изглежда също

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков може да подаде оставка преди местните и парламентарните избори в Русия, които ще се проведат на 20 септември. Това съобщава известното руско издание "Ведомости", което се позовава на свои източници в Кремъл.

Защо Гладков ще подава оставка? Като причина и обяснение са посочени негови здравословни проблеми и тежката ситуация във фактически фронтовата Белгородска област, която редовно е обект на ракетни обстрели и удари с дронове от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Все още нищо не се знае за евентуалните наследници на Гладков.

Администрацията на руския диктатор Владимир Путин обсъжда обаче кой да замени Гладков. Интересното е, че може да няма изричен заместник, а губернатор на друга област да поеме и управлението на Белгородска област - спряга се името на Игор Руденя, губернатор на Тверска област. Гладков е на 57 години, начело е на Белгородска област от 2020 година, а предшественикът му Евгений Савченко беше начело на областта цели 27 години!

Източници на "Ведомости" също така предполагат, че губернаторите на още две области ще си тръгнат както Гладков. Става въпрос за губернатора на Брянска област Александър Богомаз и губернатора на Дагестан Сергей Меликов - те може да подадат оставки в близко бъдеще.

Източник: "Ведомости"