Спорт:

България взе заеми за над 1 млрд. евро само тази година

07 април 2026, 11:43 часа
Снимка: iStock
Новият дълг, поет от страната ни през настоящата 2026 година, вече надхвърли 1 млрд. евро, след като вчера бе проведен успешен аукцион за емитирането на държавни ценни книжа за 150 млн. евро. В рамките на вчерашния аукцион Министерството на финансите е предложило за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто годишно, съобщиха от Българската народна банка.

Седми аукцион за продажба на ДЦК

Това е седми аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата 2026 година. Така общият размер на новия дълг, поет през тази година, възлиза на 1,05 млрд. евро.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,09, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94,69 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение са одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18 на сто.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се уточнява в съобщението.

В условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
ДЦК Дълг Държавен дълг Министерство на финансите аукцион
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес