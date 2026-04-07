Гласуването в България е задължително: Ето какви са наказанията, ако не отидете до урните

Макар да не си личи по избирателната активност, която обикновено регистрираме по избори, в България гласуването е задължително.

В Изборния кодекс вотът е определен като "задължителен" и се разглежда като граждански дълг. Логично, щом има задължение, би трябвало да има и санкция за неспазването му. Не такъв е обаче случаят у нас.

Ако гражданин не упражни правото си на глас, в България на практика не се налага глоба или друга административна санкция. Въпреки че в Изборния кодекс вотът е "задължителен", към момента няма действащи наказания за негласуване.

Обсъжданите санкции

Дебатът по темата върви от години и през това време са обсъждани различни идеи за санкции – включително глоби до 50 лева или ограничаване на социални помощи. Те обаче така и не бяха приети.

Беше прието обаче правило за заличаване от избирателните списъци при негласуване в два поредни избора от един и същи вид, но то беше обявено за противоконституционно и вече не се прилага.

Отказът от избирателни права обаче води до ниска активност и променя общата картина на изборния резултат, както и разпределението на мандатите, предаде бтв.

Източник: БГНЕС

За мнозина аргумент да не отидат до урните е, че няма за кого да гласуван. Те обаче също имат опция - ако не искат да подкрепят нито една от предложените кандидатури, имат възможността да изберат варината "Не подкрепям никого". Тези гласове се отчитат при изчисляването на избирателната активност, но не влияят върху крайното разпределение на местата в парламента.

Глобяват ли другите държави гражданите си

В Европа има и други страни, при които има режим на задължителност при гласуването.

В Белгия например този режим е един от най-строгите, а гласуването е задължително от десетилетия. При неучастие без уважителна причина се налагат глоби, които обикновено започват от около 40–80 евро и могат да нараснат при повторно нарушение. При системно негласуване е възможно дори временно лишаване от избирателни права .

Задължително гласуване има и в Люксембург, като глобите са по-високи – обикновено между 100 и 250 евро, а при повторно нарушение могат да достигнат до около 1000 евро. Законът се прилага сравнително стриктно, особено за гражданите, които живеят в страната.