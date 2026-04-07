Инцидент на релсите във Франция: Влак се вряза в камион, има жертва и ранени

07 април 2026, 12:18 часа 398 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Инцидент на релсите във Франция: Влак се вряза в камион, има жертва и ранени

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. Тринайсет души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Инцидентът се е случил в 7:00 часа местно време, докато влакът е преминавал през железопътен прелез.

Френският министър на транспорта Филип Табаро написа в социалното мрежа "X", че ще посети мястото на катастрофата заедно с управителния директор на железниците Жан Кастекс.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
