Инцидент на релсите във Франция: Влак се вряза в камион, има жертва и ранени

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. Тринайсет души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Инцидентът се е случил в 7:00 часа местно време, докато влакът е преминавал през железопътен прелез.

Френският министър на транспорта Филип Табаро написа в социалното мрежа "X", че ще посети мястото на катастрофата заедно с управителния директор на железниците Жан Кастекс.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта.

ALERTE - Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026