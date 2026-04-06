Студенти от НАТФИЗ правят филм за трафика на деца и личната отговорност (ВИДЕО)

Всичко тръгна от една истинска случка от миналата година, в която се сблъсках с едно момиче, което продава цветя в ресторант, което е доста стандартна ситуация. Но понеже имам много сериозна нетърпимост към експлоатация на деца, някой да ги кара да просят и да продават, реших да проверя какъв е случая. Опитах се да стигна до човека, който я караше да продава цветя, да извикам полиция, но нещата не се получиха.

Това разказа студентът Тони Пенчев в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящия късометражен филм "Добри намерения", които студентите от НАТФИЗ подготвят за своето дипломиране.

Филмът е режисиран от Тони Пенчев, а оператор е Лъчезар Христов. Двамата са студенти в 4-ти курс в НАТФИЗ и работят съвместно от много време. Сюжетът разглежда темата за трафика на деца и поставя въпроса за личната ни отговорност като граждани, като изхожда на пръв поглед от обикновена ситуация - среща с момиче, което продава цветя на улицата. Постепенно историята разкрива по-дълбока и тревожна истина, свързана с доверието, личните граници и изборите, които правим.

За да могат да осъществят своят проект обаче, младите артисти създават crowdfunding кампания, с която да финансират филма в необходимите му мащаби. Младежите се надяват да съберат бюджет от 5000 евро за направата му.

"Чувствам дълг, че трябва да се разкаже за този проблем, който очевидно не се засяга почти никога.", сподели режисьорът.

Проектът събира около себе си млад екип от кинотворци, за които това е важна стъпка към професионалното развитие.

Повече за филма и за финансирането на независимите артисти у нас, вижте в интервюто с Тони Пенчев и изпълнителният продуцент Анджелика Йорданова.