Мистерията е разкрита: Италиански гранд ще гостува на “Българска армия”

Разкрит е кой ще бъде първият гост, който ще бъде посрещнат в реновирания дом на ЦСКА - стадион “Българска армия”. От БГНЕС съобщават, че “червените” ще посрещнат италианския гранд Милан в историческия мач. Очаква се зрелищната среща да се случи още този септември след финализирането на ремонтните дейности на съоръжението.

Милан ще бъдат почетните гости за приятелската среща по случай откриването на "Българска армия"

Преди няколко дни легендата на българския футбол Христо Стоичков излезе с изявление, че ще използва активно своите международни контакти и преговаря с отбор от световна класа, за да осигури съперник, достоен за нивото на ЦСКА. Информацията за евентуалното гостуване на Милан обаче не е нова. Преди година започнаха слухове, че от ръководството на ЦСКА преговарят с “червено-черните” и са им отправили покана за гостуване в София.

Ако се осъществи приятелската среща с Милан, откриването на “Армията” ще се запише в историята на клуба като едно от най-мащабните събития. България ще посрещне футболисти, които никога досега не са стъпвали на родна земя.

