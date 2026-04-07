Война в прокуратурата: Янкулов предприема решителен ход срещу Емилия Русинова

До края на седмицата правосъдният министър Андрей Янкулов ще внесе в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) искане за дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. "Искането ще е за нарушаване на Етичния кодекс на магистрата във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с издирвания бивш следовател Петьо Петров, по прякор Еврото", обясни заместник - правосъдният министър Таня Радуловска.

Тя нарече "край на илюзията за прозрачност на прокуратурата" вчерашната лична позиция на Русинова, че срещу нея се води кампания за публичното й дискредитиране.

"Стана ясно, че прокуратурата е прозрачна, само когато контролирано изпуска информация, а когато обществото иска да разбере отговорите на въпроси, от които се вълнува, се крие зад системния проблем, за който казваме, че съществува от години - че ще говори само при официални разследвания или ако Висшият съдебен съвет реши да образува производство", каза тя.

Миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев разгласи справка за съвместни пътувания на Русинова извън страната с издирвания бивш следовател Петьо Петров - по прякор Пепи Еврото.