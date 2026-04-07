Войната в Украйна:

Какво точно учиха 26 хил. украински военни в 50-те секретни центъра на Бундесвера

07 април 2026, 11:35 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Oколо 26 000 украински военнослужещи са преминали обучение в Германия от средата на 2022 г. под координацията на Многонационалното командване за специално обучение (MN ST-C). Това става ясно от публикация на пресслужбата на украинския генерален щаб в Телеграм.

От стартирането на Мисията на Европейския съюз за военна помощ за Украйна (UMAM Ukraine) в средата на 2022 г. около 26 000 украински военнослужещи са преминали обучение в Германия под координацията на Многонационалното командване за специално обучение. Обучителните дейности се организират в над 50 военни и промишлени учебни центъра в цялата страна, се посочва в изявлението.

Обучението обхваща широк спектър от основни военни дисциплини във всички оперативни области, включително общо военно обучение, обучение по боравене с огнестрелно оръжие, тактическо планиране, медицинско обучение, защита срещу оръжия за масово унищожение, разминиране, логистика, комуникации. Има специализирани формати на обучение и подготовката за щабните офицери.

От Бундесвера са предоставили за обученията експерти от всички видове въоръжени сили на Германия.

В същото време има специалисти и от други националности - около една трета от 100-те щатни длъжности са заети от военнослужещи от 13 партньорски държави. 

Генералният щаб на Украйна отбелязва, че обучението се адаптира непрекъснато в съответствие с развитието на ситуацията на бойното поле и извлечените поуки от войната. Така се гарантира актуалността и ефективността на обучението на всички нива.

Елена Страхилова
