Австрия забранява социалните мрежи за деца под 14 години

Австрия ще забрани достъпа до социални мрежи за деца под 14-годишна възраст. Това съобщи правителството след продължителни преговори в управляващата коалиция. Вицеканцлерът Андреас Баблер заяви, че родителите трудно могат да контролират онлайн активността на децата си, тъй като платформите са създадени така, че "умишлено да създават зависимост".

ОЩЕ: Съдебен удар: Meta и Google признати за виновни за вреди върху младите

Като част от мерките се предвижда въвеждането на нов задължителен учебен предмет - "Медии и демокрация". Чрез него учениците ще се учат да различават истина от дезинформация и да разпознават опити за антидемократично влияние.

Решението е част от по-широка европейска тенденция. Държави като Франция, Испания и Дания също планират въвеждането на минимална възраст за използване на социални мрежи с цел по-добра защита на децата в дигиталната среда.