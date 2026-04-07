Удар насред енергийната криза: Крадци задигнаха 1100 л дизел от болница

На фона на задълбочаващата се енергийна криза, заради която цените на горивата растат постоянно, вече има и криминални случаи по темата.

От ОДМВР-Стара Загора съобщиха, че крадци са разбили гараж в болница в Гълъбово и са откраднали дизел и техника.

Вчера, в РУ-Гълъбово е получен сигнал, че стената на гараж в двора на болница в Гълъбово е частично разрушена. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип.

Още: Ножове и опит за убийство: Цените на горивата доведоха до саморазправа на бензиностанция

По данни на потърпевшите липсват 1100 литра дизелово гориво, неустановен брой резервни части за дизелов генератор за ток, радиатор и множество проводници от електрическо табло и дизелов генератор за ток.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по случая продължава.

Източник: БГНЕС

Горивата поскъпват постоянно

Ситуацията в Близкия изток не изглежда да намери скорошно решение, което създава допълнителни притеснения колко още може да поскъпнат дериватите.

Още: Цените на бензина и дизела в България летят: НАП изнесе точни данни

Цените на суровия петрол варират около едни и същи стойности, но във високата част на ценовия диапазон. Цените на едро на горивата на европейските борси са много над 1000 долара за метричен тон.

Това неизбежно се откразява и на цените у нас. Цената на бензин А95 едва се движи, но продължава да е висока. Дизелът пък не спира да се покачва - вече с по 2-3 евроцента на ден и значително наближава 1,80 евро за литър. Нефт сорт "Брент" все така варира между 110 и 120 долара за барел.

Засега се прилага неформален таван на печалбата що се отнася до пазара на горива, заяви енергийният министър Трайчо Трайков.

"Засега се прилага неформален такъв таван, защото контролират доста изкъсо и НАП, и митниците, и КЗК, и КЗП. Разговаряме с търговците, виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение. Но в момента, в който има знаци, че това не е така - има вариант да се наложи таван. Наблюдението ни е, че цените на дребно нарастват по-малко от цените на едро. Това е критерий, че търговците не предават цялото увеличение към крайните клиенти засега. Това го следим на ежедневна база", допълни Трайков.