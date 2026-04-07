Учени: Антарктида крие огромни запаси от злато

Антарктида съдържа огромни запаси от злато, сребро, мед и желязо, които биха могли да бъдат добивани с топенето на леда. Всеки добив обаче е забранен от международен договор, подписан от няколко държави, включително Румъния. Въпреки това, с промяната на ландшафта на Антарктида, договорът може да бъде преразгледан, за да позволи експлоатацията на ресурси, пише Ziare. Топенето на леда, оголената земя и покачването на морското равнище ще променят статута на Антарктида, според ново проучване.

Огромни находища от злато на Антарктида

Това е проучване, публикувано в списанието Nature Climate Change, което се опитва да си представи южния континент без ледена покривка. Резултатите показват, че изменението на климата може да отключи ценни минерални ресурси, което да доведе до преразглеждане на международните договори относно Антарктика.

Това е първото по рода си проучване на Антарктида. Експертите прогнозират, че до 2300 г. огромна част от региона ще бъде без лед, разкривайки планини, долини и каньони.

Регионът съдържа находища на мед, злато, сребро, желязо и платина. Тези ресурси се намират в територии, претендирани от Аржентина, Чили и Обединеното кралство, но добивът им е забранен от Антарктическия договор. Тази ситуация обаче може да се промени след 2048 г., когато участващите страни ще имат официално право да поискат преразглеждане на протокола.

Договорът за Антарктика е подписан от 47 държави. Той влиза в сила през 1961 г. и е предназначен да регулира статута на територията, разположена южно от 60-ия паралел. Всъщност тази територия е предназначена изключително за мирни цели и научни изследвания, тъй като договорът забранява военна дейност и експлоатация на минерални ресурси и ограничава човешкото присъствие.

Припомняме, че наскоро учени от Британската антарктическа служба откриха произхода на необичайни розови камъни, разпръснати сред тъмни вулканични скали в планините Хъдсън. Използвайки анализ на радиоактивния разпад на минералите, изследователите установиха, че тези гранити са се образували преди приблизително 175 милиона години, през юрския период.

Самите камъни обаче не съответстват на геологията на района, което показва тяхното изместване. Находката е открита чрез въздушни геофизични проучвания. Самолети, оборудвани с гравитационни сензори, засекоха мощен сигнал под ледника Пайн Айлънд, разкривайки скрита гранитна формация. Въпросният масив е широк приблизително 100 километра и дебел до седем километра. Той се намира дълбоко под ледника и е останал неизвестен в продължение на милиони годнини.

