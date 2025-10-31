Войната в Украйна:

Белият призрак: Заснеха рядък иберийски рис в Испания (ВИДЕО)

Белият призрак. Така любителят фотограф Анхел Идалго, описва последната си находка. Той успял да заснеме първия в света кадър на бял иберийски рис в Испания. Животното страда от левцизъм - генетично заболяване, което води до частичната загуба на пигментация при животните, причинявайки бяло или петнисто оцветяване на кожата, козината или перата им. Животните с това заболяване са с нормален цвят на очите, което ги различава от албиносите.

Експерти казват, че това е първият регистриран случай не само в Испания, но и навсякъде по света.

Местонахождението на белия рис в дивата природа се пази в тайна. Според данни на Испанското министерство на екологията този рядък хищник е надхвърлила 2000 екземпляра през 2023 г., разпръснати между двете страни на Иберийския полуостров.

Иберийският рис, наричан още испански рис, е хищник от семейство Котки. Животното е критично застрашен от изчезване и се среща единствено в Андалусия.

