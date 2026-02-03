Мащабът е по-голям: Русия изстреля и ракети "Циркон" по Украйна (ВИДЕО)

Вече е известен мащабът на поредната руска комбинирана атака с ракети и дронове срещу най-големите украински градове. Мащабът потвърждава редицата анализи и коментари в Украйна, че този път Русия опита да удари по-силно. Украинският военен анализатор Олександър Коваленко например изчисли, че през януари 2026 година Руската федерация е изстреляла 91 балистични ракети - а сега се оказа, че само при една атака руснаците са изстреляли над 1/3 от това количество - ОЩЕ: Никаква мисъл за мир: Русия засипа с ракети и дронове Киев, Харков, Суми (ВИДЕО)

Украинските ВВС съобщават, че Русия е изстреляла общо 521 ракети и дронове. Ракетите са били 71, като толкова Русия не е изстрелвала наведнъж от много месеци насам – 4 "Циркон"/"Оникс" ("Циркон" е противокорабна свръхзвукова крилата ракета съгласно руската класификация и може да се изстрелва от установки, с които се изстрелват и "Оникс"), 32 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 7 крилати ракети Х-22/Х-32, 28 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". И още – 450 далекобойни дрона, като около 300 от тях са били "Шахед". Свалени са 38 ракети и 412 далекобойни дрона, като всички ракети "Циркон"/"Оникс" са "приземени" без да уцелят нищо. Отделно са прехванати и унищожени 11 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 3 крилати ракети Х-22/Х-32, 20 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". На 27 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и далекобойни дронове - Още: Никаква мисъл за мир: Русия засипа с ракети и дронове Киев, Харков, Суми (ВИДЕО)