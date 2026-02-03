НАТО: Започнахме планирането на мисия за укрепване на сигурността в Арктика

НАТО съобщи, че е започнала военно планиране за нова мисия с цел укрепване на сигурността в Арктика. Изявлението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постави защитата на региона в центъра на своите искания, свързани с Гренландия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. „В ход е планирането на засилена дейност за бдителност на НАТО, наречена Arctic Sentry“, заяви Мартин О’Донъл, говорител на Върховното командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

„Тази дейност допълнително ще засили присъствието и позициите на НАТО в Арктика и Далечния север“, добави О’Донъл, без да предостави допълнителни подробности.

