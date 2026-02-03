Войната в Украйна:

03 февруари 2026, 19:52 часа 488 прочитания 0 коментара
Причакала Макрон в кулоарите: Студентка започва стаж в Елисейския дворец

Френска студентка, която дръзнала да връчи автобиографията си на президента Еманюел Макрон в кулоарите на Форума за мир в Париж, е спечелила стаж във френското президентство, пишат френски медии, сред които "Паризиен" и "Депеш". Миналата година Форумът за мир се проведе на 29 октомври. В кулоарите му студентката от парижкото висше учебно заведение Институт за политически науки успяла да разговаря за кратко с Макрон и се осмелила да му връчи творческата си биография. През ноември тя получила покана да се яви на интервю в президентството и след това била информирана, че ще бъде наета на стаж от 6 месеца в отдела за икономически въпроси в Елисейския дворец. Сега студентката очаквала само финализиране на договора си за стаж.

Пред френските медии тя поиска да запази анонимност и сподели, че след като камери са запечатали момента, в който тя дава автобиографията си на Макрон, тя е получила в социалните мрежи и заплахи за смърт. Някои хора пък са започнали да я питат каква е връзката й с френския лидер и с неговия антураж. Момичето уверява, че не познава никого във френското президентство и от екипа на Макрон.

В миналото студентката е била на стаж и във Френската търговска камара в Мароко. Момичето разказва, че начинът, по който е подходила, за да спечели стаж в Елисейския дворец, не й се струва толкова екстравагантен и че всеки може да действа по същия начин.

