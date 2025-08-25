Войната в Украйна:

Заради халюцинации: Пиян британец на кокаин падна от седем метра

25 август 2025, 16:15 часа 427 прочитания 0 коментара
Хърватската полиция приключи разследването си на инцидент, станал в Дубровник на 16 август, когато 28-годишен британски гражданин падна от височина около седем метра, съобщи хърватската медия "Индекс". 

Установено е, че британецът е бил на парти в апартамент на улица „Ива Войновича“, където е консумирал кокаин и алкохол. Поради предизвикани от наркотици халюцинации той счупил чаша и паднал на пода от голяма височина.

Той е бил хоспитализиран в болница в Дубровник поради сериозни наранявания, откъдето е бил освободен в края на миналата седмица. ОЩЕ: Руснак получи халюцинации, че украинците го пленяват и си сряза гърлото в банка (СНИМКИ, ВИДЕО)

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
