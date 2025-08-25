Заради халюцинации: Пиян британец на кокаин падна от седем метра

Хърватската полиция приключи разследването си на инцидент, станал в Дубровник на 16 август, когато 28-годишен британски гражданин падна от височина около седем метра, съобщи хърватската медия "Индекс".

Установено е, че британецът е бил на парти в апартамент на улица „Ива Войновича“, където е консумирал кокаин и алкохол. Поради предизвикани от наркотици халюцинации той счупил чаша и паднал на пода от голяма височина.

Той е бил хоспитализиран в болница в Дубровник поради сериозни наранявания, откъдето е бил освободен в края на миналата седмица.