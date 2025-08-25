18-годишен е задържан за пожара в "Кръстова вада" в София

18-годишно момче е обвинено от Софийска градска прокуратура (СГП) за умишлен палеж в софийския квартал "Кръстова вада" и е задържан за 72 часа. Обвинението спрямо него е за това, че във времето около 15:00 часа на 24-и август, в гр. София, кв. "Кръстова вада" е запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара, на разстояние около 150 метра от ул. "Мичман Тодор Саев" №27, която се намира в района. Имуществото е със значителна стойност, а налице е била и опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и превозни средства, намиращи се в близост, съобщава NOVA.

Разследването по случая продължава. Образувано е досъдебно производство, водено от 4-то Районно управление, под ръководството и надзора на СГП. Предстои прокуратурата да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Снимка: Actualno.com

Подробности за пожара

Припомняме, че в следобедните часове на 24 август пожар се разгоря в столичния квартал "Кръстова вада". Димът се е забелязвал от други квартали на София. От Actualno.com се свързахме с пресцентъра на МВР, които потвърдиха, че има подаден сигнал за възникнал пожар в квартала, като по тяхна информация са се запалили сухи треви. На място с огнената стихия са се борили пет пожарни автомобила.

