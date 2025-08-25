Официално: "Продължаваме промяната" остана с един лидер

Кирил Петков вече официално не е съпредседател на "Продължаваме промяната" (ПП). Това показва справка в Регистъра на политическите партии. От 4 август партията се представлява единствено от Асен Василев. Той остава лидер поне до Общото събрание на формацията, насрочено за края на септември. Националният съвет на ПП вече му гласува вот на доверие.

Причини за оставката

Петков обяви оттеглянето си от ръководния пост и като депутат на 25 юни. Повод бяха съмненията за корупция в Столичната община и изтекъл запис със зам.-кмета Никола Барбутов. Той пое отговорност и за подбора на районните кметове на "Люлин" и "Младост", издигнати от ПП на местния вот през 2023 г. Още: Никола Минчев каза ще стане ли председател на "Продължаваме промяната"

В политическите партии често оставките на лидери не се вписват веднага в съда и се узаконяват едва след избор на ново ръководство. В случая с ПП обаче беше взето решение това да се направи и "де юре". Още: Денков: Предстоят високи цени, дефицит на стоки, черен пазар и фалити

Молбата за вписване на оставката е внесена в Софийския градски съд на 8 юли, две седмици след обявяването ѝ. Делото е разгледано на 18 юли, когато съдът се е произнесъл. След изтичането на сроковете за обжалване решението е влязло в сила на 4 август, потвърдиха от СГС пред ClubZ.

Новото ръководство на ПП ще бъде избрано на Общото събрание на 27 и 28 септември.